پنجمین اجلاس گروه کاری انرژی ایران و اتریش برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: پنجمین اجلاس کارگروه انرژی ایران و اتریش با حضور اعضا و نمایندگان نهادها و وزارتخانه های ذیربط ایران و اتریش و برخی از اتحادیه ها و شرکت های فعال دو کشور در زمینه های انرژی از ۲۴ تا ۲۷ دی ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه توضیح داد: در این نشست درخصوص همکاری‌های دو کشور در بخش انرژی از جمله فناوری های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، راهکارهای مصرف بهینه انرژی و ارتقاء بهره وری انرژی بحث و تبادل نظر شد.