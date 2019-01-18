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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۴۲

قاسمی:

پنجمین اجلاس گروه کاری انرژی ایران و اتریش برگزار شد

پنجمین اجلاس گروه کاری انرژی ایران و اتریش برگزار شد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: پنجمین اجلاس کارگروه انرژی ایران و اتریش از ۲۴ تا ۲۷ دی ماه در وین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: پنجمین اجلاس کارگروه انرژی ایران و اتریش با حضور اعضا و نمایندگان نهادها و وزارتخانه های ذیربط ایران و اتریش و برخی از اتحادیه ها و شرکت های فعال دو کشور در زمینه های انرژی از ۲۴ تا ۲۷ دی ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه توضیح داد: در این نشست درخصوص همکاری‌های دو کشور در بخش انرژی از جمله فناوری های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، راهکارهای مصرف بهینه انرژی و ارتقاء بهره وری انرژی بحث و تبادل نظر شد.

کد مطلب 4516295
هادی رضایی

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