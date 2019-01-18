درخواست «سولاری» از مدیر باشگاه: رئال نیاز به مهاجم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید در این فصل در مقابل دروازه حریفان مشکلات زیادی داشته است. در ۴ بازی اول با مربیگری سولاری این تیم ۱۵ گل زد، اما بعد از آن دوباره همه‌چیز عادی شد و در صورتی که همه فکر می‌کردند با سولاری تیم اوج خواهد گرفت، روزهای بد گذشته تکرار شد.

سولاری بعد از شکست یک بر صفر تیمش مقابل لگانس در جام حذفی گفت: ما در خط حمله کارمان ایراد داشت. تاوان می‌دهیم چون یک مهاجم نداریم.

البته که این مربی به طور رسانه‌ای مطرح نکرد که قرار است مهاجم بخرند، اما معنی این حرف چیزی جز این نیست و گفته می‌شود به صورت خصوصی و در صحبت‌ها با فلورنتینو پرس بارها برای این کار فشار آورده است.

در حال حاضر بهترین گلزن مادرید کریم بنزما است که ۷ گل زده است. اما انگشتش شکسته و مشخص نیست برای بازی با سویا قادر به بازی کردن خواهد بود یا نه.

حتی اگر بنزما فیت هم باشد، با وجود این که کیفیت بازی بالایی دارد باز هم آن بازیکنی نیست که سولاری می‌خواهد و سرمربی تیم معتقد است نیاز است یک مهاجم به تیمش اضافه شود.

در این فصل و تا اینجای کار هیچ بازیکنی از رئال مادرید جزو ۱۰ گلزن برتر لیگ نیست و آخرین باری که این اتفاق افتاده بوده مدت‌ها قبل بوده است. باید دید پرس زیر بار خرید یک شماره ۹ برای تیمش خواهد رفت یا نه.