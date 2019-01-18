به گزارش خبرگزاری مهر، ژوزه مورینیو درباره دورانی که در تیم فوتبال رئال مادرید بوده صحبت کرده و از دورانی گفته که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ موفق بود و عناوین زیادی کسب کرد. در طول دو سال اول حضور در رئال مادرید او توانست به سلطه بارسلونا در اسپانیا پایان دهد و حالا مورینیو در گفتگو با شبکه «بین اسپورت» اشاره‌ای به گذشته کرده است.

مورینیو گفت: مردم گاهی موفقیت‌های مرا فراموش می‌کنند چون لیگ قهرمانان مربوط به کل دنیا است. ما جام حذفی اسپانیا و لیگ را با یک رکوردشکنی و کسب ۱۰۰ امتیاز پشت سر گذاشتیم. برای کسب ۱۰۰ امتیاز باید بازی‌ها را ببری، بازی‌های زیادی را. ما این کار را کردیم و به رکورد تعداد گل‌های زده هم رسیدیم. البته فراموش نکنید وقتی مردم یک دروغ را صدها بار بگویند همه فکر می‌کنند حقیقت است، در حالی که این همان دروغ است. شما می‌توانید یک دروغ را صدها بار بگویید، اما این همان دروغ است و چیزی تغییر نمی‌کند.

مورینیو در ادامه گفت: اگر بخواهم بگویم بهترین تیمی که مربی‌اش بودم کدام تیم بوده باید بگویم اینتر چون در آن تیم ما همه‌چیز بردیم. باید هدفمند باشم، باید همیشه به آن‌ها احترام بگذارم، به تیمی که همه‌چیز برد. آن‌ها تا روز آخر و همه رقابت‌ها را بردند و سه‌گانه کسب کردند. اینتر توانست بارسلونا بهترین تیم دنیا را ۳ بر یک شکست بدهد.

مورینیو در پایان گفت: هنوز هم می‌خواهم مربیگری کنم. سال‌هاست که در فوتبال هستم، اما هنوز جوان هستم. جایی خواهم بود که به آن تعلق دارم، من به سطح بالای فوتبال تعلق دارم و این جایی است که خواهم بود.