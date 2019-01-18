این رئال مادرید شانسی برای موفقیت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید روز چهارشنبه به یک چهارم نهایی کوپا دل ری راه پیدا کرد. این تیم از دیدارهایی که در این فصل انجام داده ۱۹ برد کسب کرده است، ۳ مساوی و ۱۰ شکست. با این حال مارکا تحلیلی دارد و معتقد است بعید است این تیم بتواند با این شرایط به جامی دست پیدا کند.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این است که این تیم از فصل گذشته بدتر شده است. زمانی که این تیم با زیدان قهرمان شد در ۶۲ بازی تنها ۹ شکست داشت و حالا این تعداد شست را در ۳۰ بازی کسب کرده است.

از طرفی رئال مادرید در حال حاضر مشکل گلزنی دارد. مطبوعات در روزهای اخیر بارها اشاره کردند که سرمربی این تیم از سران باشگاه درخواست کرده برایش یک مهاجم بخرند و معتقد است در این زمینه تیمش نیاز به تقویت دارد. در دیداری که رئال مقابل لگانس شکست خورد تعداد بازی‌هایی که این تیم در آن به حریف گلی نزده به عدد ۸ رسید. اتفاقی که در تمام فصل گذشته تنها ۶ بار افتاده بود و در فصل گذشته آن هم اصلا رخ نداده بود، یعنی دیداری نبود که رئال مادرید در آن گل نزند.

مشکل دیگر مادرید خط دفاعی است. این تیم در دیدار روز چهارشنبه تنها یک گل خورد، اما اگر به خاطر عملکرد دیدنی و بی‌نظیر کیلور ناواس نبود باید بیشتر از این هم گل می‌خورد. سفیدپوشان در ۳۲ بازی ۳۷ گل خوردند و با توجه به عملکرد بد خط حمله و گل نزدن این یعنی فاجعه.

در آخر این تیم در بازی‌ها نشان داده که کنترل توپ و میدان را در اختیار ندارد. تا جایی که در دیدارمقابل بتیس این تیم رکورد زد و در تمام مدت بازی تنها ۲۶ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشت.