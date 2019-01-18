به گزارش خبرگزاری مهر، کابین افتخارات کریستیانو رونالدو هنوز هم در حال بزرگ شدن است و آخرین جامی که به آن اضافه شده جام قهرمانی سوپرکاپ ایتالیا است که با یوونتوس به آن دست پیدا کرد.

ستاره پرتغالی بعد از کسب تمام جام‌های ممکن در رئال مادرید این تیم را به مقصد یوونتوس ترک کرد و هنوز هم رسیدن به موفقیت‌هایش ادامه دارد. اتاق افتخارات او حالا شامل ۲۶ جام است و آخرین آن جامی از ایتالیا است.

رونالدو توانسته در کشورهای پرتغال، انگلیس، اسپانیا و حالا ایتالیا جام کسب کند. اولین جام او مربوط به سن ۱۷ سالگی و با اسپورتینگ لیسبون است. او در آن بازی روی نیمکت بود و تیمش ۵ بر یک لزوس را شکست داد. این تنها جام او در تیم متعلق به کشور زادگاهش است.

در اولدترافورد و با منچستریونایتد او ۹ جام کسب کرد، ۳ قهرمانی لیگ برتر، یک جام حذفی، دو لیگ کاپ، یک جام خیریه و یک لیگ قهرمانان و یک جام جهانی باشگاه‌ها.

تیم بعدی او رئال مادرید بود که در فصل اول با این تیم جامی کسب نکرد. اما در ادامه توانست دو بار قهرمان لیگ، دو بار قهرمان حذفی، دو بار قهرمان سوپرکاپ اسپانیا، دوبار قهرمان سوپرکاپ اروپا، سه بار قهرمان جام جهانی باشگاه‌ها و ۴ بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شود.

حالا نوبت به ایتالیا رسیده و رونالدو در این باشگاه به اولین جامش که قهرمانی سوپرکاپ ایتالیا است دست پیدا کرده است.