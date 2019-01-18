کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راهیابی میثم منیعی و صحرا رشیدپور از هنرمندان کرمانشاهی عضو انجمن سینمای جوان استان به بخش نهایی یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر خبر داد و گفت: این دو هنرمند جزو منتخبین جشنواره در بخش عکس هستند.

وی افزود: بیش از ۱۳ هزار اثر در بخش های مختلف به این جشنواره ارسال شده بود که از این تعداد ۵ هزار و ۴۳۲ اثر در بخش عکس بود.

رضایی ادامه داد: از ۵ هزار و ۴۳۲ اثر که در بخش عکس ارسال شده بود ۶۶ اثر منتخب به نمایشگاه این جشنواره راه یافت و آثار دو هنرمند کرمانشاهی نیز در بین این آثار بود.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه تصریح کرد: این جشنواره از ۵ بهمن الی ۱۵ بهمن ماه برگزار می شود.

کسب دیپلم افتخار جشنواره «دوربین. نت» توسط هنرمندان کرمانشاهی

وی در بخش دیگر از سخنانش از کسب دیپلم افتخار مسابقه جشنواره «دوربین. نت» توسط هنرمندان کرمانشاهی خبر داد و گفت: فیلم کوتاه «سقوط نهنگ» به کارگردانی میثم منیعی و میلادرضایی از اعضای انجمن سینمای جوانان کرمانشاه در بخش فیلم‌های کوتاه داستانی سیزدهمین جشنواره دوربین. نت، موفق به کسب دیپلم افتخار شد.

راهیابی اثر هنرمند کرمانشاهی پنجمین جشنواره ملی هنر مقاومت

رضایی همچنین از راهیابی اثر هدیه سلیمی از اعضای واحد عکس انجمن سینمای جوانان کرمانشاه به پنجمین جشنواره ملی هنر مقاومت خبر داد.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه افزود: بخش عکس این جشنواره با شعار «زن ایرانی» برگزار شده است.

وی تصریح کرد: آثار برگزیده درنمایشگاه اصلی جشنواره درمعرض دید عموم علاقمندان قرار داده می شود و ازنفرات برتر در مراسم اختتامیه جشنواره تقدیر و تشکر خواهد شد.

لازم به ذکر است، انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح بهمن ماه امسال مرحله نهایی پنجمین جشنواره هنر مقاومت را در ده بخش کارتون و کاریکاتور، عکس، طراحی صنعتی، تایپوگرافی، تصویرسازی، گرافیک متحرک، نقاشی دیجیتال، پوستر، تبلیغات شهری و بخش ویژه علمی- پژوهشی در تهران برگزار خواهد کرد.