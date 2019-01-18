سرمربی تیم فوتبال دانشجویان انتخاب نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی در اطلاعیه ای اعلام کرد: « پیرو انتشار اخباری در خصوص انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال دانشجویان و تشکیل تیم ملی، تنها مرجع تعیین و اعلام نام سرمربی تیم های ملی دانشجویان در رشته های مختلف، فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی است.

فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی تا این لحظه فرد یا افرادی را به منظور تشکیل تیم ملی دانشجویان معرفی نکرده و برابر روال گذشته در صورت انتخاب مربی، نام وی از طریق سایت و کانال فدراسیون به رسانه ها اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است ۱۵ تا بیست بهمن مسابقات فوتبال مراکز آموزش عالی کشور برگزار خواهد شد و کمیته فنی در حاشیه این مسابقات دانشجویان منتخب را گزینش و در خصوص نفرات و کادر فنی تصمیم گیری خواهد شد.»

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته نام مهدی شیری بازیکن پیشین پرسپولیس و استقلال به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال دانشجویان مطرح شده بود.