خودروسازان باید ارتباط خود با قطعه سازان را تقویت کنند

به گزارش خبرنگار مهر ، رضا رحمانی شب گذشته در نشستی صمیمانه با مسئولان و صنعتگران شهرستان گلپایگان اظهار داشت: سالهاست تغییری در قیمت خودروهای داخلی نداشتیم و قراردادهایی که با قطعه سازان داخلی بسته می‌شود نیز افزایش نداشته است.

وی با اشاره به اینکه در پی اصلاح پایه قیمت قطعات هستیم، ابراز داشت: شرایطی برای خودروسازان قرار دادیم مبنی بر اینکه باید ارتباط خود با قطعه سازان کشور را تقویت کنند و روالی غیر از روش کنونی در این ارتباط در پیش بگیرند.

صنعت خودروسازی روند رو به رشدی در پیش گرفته است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در ابتدای کار من صنعت خودروسازی رو به افول بود، ابراز داشت: آن زمان حدود تا ۶۰ تا ۷۰ درصد از برنامه عقب بودیم اما اکنون بار دیگر شیب رو به رشدی در این صنعت داریم.

وی با اشاره به اینکه باید به سمتی پیش برویم که بیشتر قطعات شرکت‌های خودروسازی تولید داخل باشد، ابراز داشت: برنامه های خوبی برای پیشرفت صنعت خودروسازی مدمظر داریم چراکه این صنعت ظرفیت بسیار خوبی دارد که در برخی موارد نادیده گرفته شده است.

تولیدکنندگان نباید به دلیل نبود بازار فروش آسیب ببینند

رحمانی تاکید کرد: باید شرایطی فراهم کنیم که تولیدکنندگان به دلیل نبود بازار فروش آسیب نبینند و به دلیل نداشتن سرمایه در گردش نیز نباید تولید در کشور متوقف نشود.