برق ۸۰ روستای شهرستان کوهرنگ قطع است

مرتضی زمان پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارش سنگین برف و وزش تند باد در کوهرنگ موجب شکسته شدن تیرهای برق در این منطقه شده است، بیان کرد: ۱۷ تیر برق در این شهرستان در پی وزش باد شدید و کولاک وبارش سنگین برف شکسته شده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر برق ۸۰ روستای شهرستان کوهرنگ قطع شده است.

فرماندار کوهرنگ اظهار داشت: نیروهای خدمات رسان شرکت برق در تلاش هستند تا برق این روستاها را وصل کنند.

وی با اشاره به اینکه ارتفاع برف در ارتفاعات کوهرنگ به سه متر رسیده است، بیان کرد: راه ارتباطی بیش از ۴۰ روستا در این منطقه مسدود است.

فرماندار کوهرنگ با بیان اینکه در حال حاضر شرایط جوی مساعد شده است، بیان کرد: بازگشایی راه های ارتباطی روستاها در این منطقه آغاز شده است.