به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله موحدی کرمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با بیان اینکه همه باید مراقب رفتار خود باشند، زیرا در آن دنیا باید پاسخگوی اعمال خود باشند، اظهار داشت: من به خودم که خطیب جمعه هستم، می‌گویم «خطیب جمعه باید دردهای جامعه را بفهمد، او باید بداند جامعه به کدام دردهای معنوی و اقتصادی مبتلاست و سپس به دنبال درمان آنها باشد».

وی افزود: خطیب جمعه باید مردم و مسئولان را نصیحت کند و بداند که اگر در این مسئولیت کوتاهی ورزد، باید خود را آماده آتش جهنم کند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران بیت‌المال را بسیار مهم دانست و گفت: غارت بیت‌المال چیز کمی نیست، اینکه یک نفر میلیاردها تومان بدزدد و فرار کند، فکر می‌کند کار تمام می‌شود؟ آیا او نمی‌داند خدا چه عذابی برای این گناه پیش‌بینی کرده و او باید در درگاه الهی پاسخگو باشد؟ آقایانی که هزاران میلیارد می‌دزدند، خود را برای هزاران سال عذاب آماده کنند.

موحدی کرمانی مسئولان را خطاب قرار داد و گفت: مسئولان محترم که بار امانت را بر دوش گرفته‌اید! مراقب باشید زیرا شما امانت نگه‌دار و امین مردم هستید؛ به امانت خیانت نکرده و به وظایف خود عمل کنید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: ما قضات پاکدست بسیاری داریم اما مبادا شیطان یک قاضی را فریب دهد زیرا قاضی جای پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) نشسته است، بنابراین باید عادل باشد؛ مبادا خدایی نکرده ظلمی کند و حکمی صادر شود که ناله‌ مظلوم را بلند کند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به در پیش بودن ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افزود: در آستانه چهل‌سالگی پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم؛ انقلابی که تفکر جدیدی در عرصه حکومت با تکیه بر اسلام، معنویت و مردم‌سالاری به جهان عرضه کرد.

موحدی کرمانی‌ با اشاره به توطئه‌های استکبار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: در طول این ۴۰ سال نظام سلطه به سرکردگی آمریکا تمام تلاش خود را برای نابودی انقلاب و یا حداقل مهار کردن آن به‌کار گرفت و در این مسیر از هیچ جنایتی دریغ نکرد اما با این وجود ایران اسلامی پس از ۴۰ سال، از یک کشور وابسته، ضعیف و برده‌ آمریکا به اذعان و اعتراف خودِ آمریکایی‌ها، جزو ۱۵ کشور قدرتمند جهان است.

وی ادامه داد: اخیراً دو مؤسسه آمریکایی بر اساس بررسی‌هایی که انجام داده‌اند، ایران را هفتمین قدرت برتر دنیا اعلام کرده‌اند البته در کشور مشکلات، ضعف‌ها و مسائلی وجود دارد که مهم‌ترین آنها، مسائل اقتصادی و وضعیت معیشت مردم است که بخشی از آن به دلیل تحریم‌ها است اما باید بدانیم هرگاه تکیه مسئولان به توان داخلی بوده و به جوانان اعتماد کرده‌اند، شاهد موفقیت‌های بسیاری بوده‌ایم و هر زمان چشم به بیرون از کشور داشته‌ایم، ضرر کرده‌ایم.

خطیب موقت نماز جمعه تهران حرکت در چارچوب انقلاب اسلامی، تکیه بر توان داخلی، سعی بر استحکام داخلی نظام، میدان دادن به جوانان و تبعیت از رهبر معظم انقلاب را راه تداوم انقلاب و موفقیت دانست و گفت: هرگاه بر داشته‌های خود، تکیه و اصول انقلاب را رعایت کرده‌ایم، موفق بوده‌ایم.

موحدی کرمانی خطاب به مسئولان گفت: اینک که مقام معظم رهبری با تدبیر خود، دستور تشکیل جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را داده‌اند و به این شورا اختیارات ویژه‌ای اعطا کرده‌اند، باید به این موارد توجه کنند؛ استفاده از نظرات و راه‌حل‌های اقتصاددانان، تقویت پول ملی، کاهش فشار بر طبقه‌ زحمتکش، حمایت از تولید داخلی، برطرف کردن موانع تولید و تأمین مواد اولیه کارخانجات و الزام بانک‌ها به دادن وام به تولیدکنندگان و اعطای وام برای ازدواج جوانان، برخورد با مفسدین اقتصادی و نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری‌ها.

وی افزود: گرانی‌ها جان مردم را به لبشان رسانده، بنابراین مسئولان باید نظارت بیشتری بر قیمت‌گذاری‌ها داشته باشند و البته با قاچاق مبارزه کنند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران تأکید کرد: از وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی انتظار می‌رود در جهت ساماندهی فضای مجازی و ابتذال اخلاقی و مبارزه با جنگ روانی دشمن، چاره‌اندیشی کنند و برای بومی‌سازی، تقویت‌ شبکه ملی اطلاعات و مقابله با شبکه‌های معاند، گام اساسی بردارند. دولت باید از پیام‌رسان‌های داخلی همانند یک پروژه ملی حمایت کند.

موحدی کرمانی در بخش دیگری از سخنان خود به کارگروه ویژه اقدام مالی FATF اشاره کرد و گفت: اگرچه کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) یک موضوع تخصصی است، اما مردم با آن آشنا هستند؛ این گروه ۳۰ سال قبل در پاریس توسط آمریکا، انگلیس، فرانسه، ژاپن و آلمان تأسیس شد و هدف خود را مبارزه با پولشویی اعلام کرد و بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، مبارزه با تأمین مالی تروریسم را نیز از وظایف خود دانست اما FATF سازوکاری برای اشراف اطلاعاتی بر منابع مالی و سیستم اقتصادی سایر کشورها و بازوی خزانه‌داری آمریکا برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران و محور مقاومت است.

وی ادامه داد: به اعتراف مسئولان خزانه‌داری آمریکا، آنها می‌گویند برای سخت‌تر کردن شرایط ایران، به تصویب FATF نیاز داریم. آنها اعتراف می‌کنند که این معاهده برای تسلط آمریکا بر جریان مالی کشورها است و مبارزه با تروریسم و پولشویی دروغ است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران، آمریکا و اروپا را مرکز پولشویی جهان دانست و گفت: آمریکا، اروپا و اسرائیل، مرکز پولشویی جهان و مادر تروریسم هستند و بر اساس اعتراف ترامپ و کلینتون، خود آنها داعش را با هدف تقسیم خاورمیانه ایجاد کرده‌اند. طالبان را نیز آمریکایی‌ها به وجود آوردند و کلینتون به این موضوع اعتراف کرده است.

موحدی کرمانی خاطرنشان کرد: آمریکا، اروپا و دوستان منطقه‌ای آنها حامیان اصلی تروریسم هستند و حمایت آنها موجب شد داعش، جبهه‌النصره و دیگر گروه‌های تروریستی به شدیدترین جنایات وحشیانه علیه بشریت دست بزنند. آنها هزاران انسان بی‌گناه و کودک و زن را کشتند، شهرها را ویران و میراث فرهنگی و تاریخی آنها را به غارت بردند و این ایران بود که با تروریسم مقابله کرد.

موحدی کرمانی افزود: ما قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم داریم و به سمت شفافیت حرکت می کنیم اما در مواجهه با نسخه های استعماری باید با تدبیر بیشتری حرکت کنیم. نقش وزارت خارجه در این مسئله بسیار مهم است و باید با دیپلماسی فعال و هوشیار، به تبیین مواضع به حق جمهوری اسلامی بپردازد.

خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز مقاومت مردم غزه در مقابل رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: مردم فلسطین از ابتدای امسال و در واکنش به انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف راهپیمایی های بازگشت را هر هفته برگزار می کنند و در این مدت ۲۷۰ شهید و ۲۷ هزار مجروح دادند اما همچنان هر جمعه برای دفاع از قدس و بازگشت به سرزمین های اشغالی تظاهرات می کنند. اما تاسف بار است جهان مدافع بشر و حاکمان عرب کور هستند و این مظلومان و فریاد آنها را نمی بینند و نمی شنوند، همان گونه که در یمن این جنایت ها توسط آمریکا و رژیم سعودی رخ می دهد و جهان سکوت کرده است.

وی تنها راه پیروزی ملت منطقه را مقاومت دانست و گفت: شکست داعش و گروه های تروریستی در سوریه و عراق و خروج آمریکا از سوریه تنها نتیجه مقاومت بود و همین مقاومت در غزه و فلسطین مردم را استوار نگه داشته و قطعا بدانید که پیروزی از آنِ مقاومت است.

موحدی کرمانی در بخش دیگری از سخنان خود به سالگرد شهادت نواب صفوی اشاره کرد و گفت: متاسفانه نقش شهید نواب و تاثیر حرکت او بر انقلاب مورد غفلت قرار گرفته است. آرمان او، حکومت اسلامی بود و نقش بزرگی در بیداری اسلامی داشت و حرکت او زمینه را برای نهضت امام (ره) فراهم کرد. نواب اولین کسی بود که به موضوع حکومت اسلامی در کتابی پرداخت. او ویژگی های برجسته ای داشت و بسیاری از بزرگان را مجذوب خود کرده بود. آیت الله امینی، او را ذخیره امت اسلام می دانست.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: شجاعت و دلیری نواب لرزه بر بدن خائنان می انداخت و با هژیر و کسروی برخوردی انقلابی داشت. نواب می گفت هر کسی به بیگانه تکیه کند فرزند اسلام و ایران نیست. او ماهیت رژیم پهلوی را روشن ساخت و از هر فرصتی برای روشنگری استفاده می کرد. نواب منادی وحدت بود و برای این هدف تلاش بسیاری کرد.