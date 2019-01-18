به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه مشهد که در بارگاه منور رضوی برگزار شد، اظهار کرد: برخی معتقدند مبارزه حضرت فاطمه (س) برای بازگرداندن حکومت بود که این نکته انحرافی برخی جوانان ما را نیز به‌اشتباه انداخته و فکر می‌کنند برای کسب قدرت باید هر کار بکنند.

وی افزود: حضرت علی (ع) احتیاج نداشتند که فاطمه زهرا (س) را به میدان بفرستند تا به قدرت سیاسی برسند بلکه موضوع ایجاد انحراف و سقوط ارزش‌ها در جامعه بود و هدف از طرح موضوع فدک این بود که مسیر درست نشان داده شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: طی ۴۰ سال گذشته انقلاب دستاوردهای زیادی داشتند اما آنچه مهم است باید بررسی کنیم ببینیم کجای کار ایستاده‌ایم و باید بدانیم در کشور دو دیدگاه وجود دارد که یکی انقلابی عمل کردن و فعالیت جهادی است که منطبق بر دیدگاه مقام معظم رهبری است.

علم الهدی گفت: در مقابل این دید یک نگاه لیبرال نیز وجود دارد که می‌گوید ما نیز باید مانند همه دنیا یک کدخدا را به رسمیت بشناسیم و مردم را نیز در حجاب و موضوعات اجتماعی آزاد بگذاریم و اسلام را نیز داشته باشیم.

وی تأکید کرد: در این مسیر باید مبارزه با استکبار، ایستادگی بر ارزش‌ها و مقابله با منکرات را کنار بگذاریم و مانند دیگر جوامع شویم و سؤالی که پیش می‌آید این است که شهدای ما با این هدف جان خود را فدای اسلام و انقلاب کردند؟

امام‌جمعه مشهد گفت: آمریکایی‌ها به‌منظور جلوگیری از توسعه فناوری هسته‌ای ایران مذاکره‌ای را برای برداشتن تحریم‌ها انجام دادند و ما نیز بر اساس آن فعالیت‌های خود را در این بخش تعطیل کردیم اما دشمن فهمید اگر تحریم‌ها را بردارد کشور ما توسعه می یابد و به همین دلیل نقشه جدید کشیدند و از برجام خارج‌شده و اروپایی‌ها را جلو فرستادند تا نگذارند ما دوباره به سراغ فناوری هسته‌ای برویم.

علم الهدی اظهار کرد: اروپا روباهی است که سر ما را کلاه گذاشت تا به توسعه فناوری خودمان بازنگردیم اما آنچه باعث ناراحتی است این است که عده‌ای در داخل می‌گویند ما برجام را برای رفع تحریم‌ها امضاء نکردیم و هدف امنیتی داشتیم. اگر فراموش کرده‌اید به روزنامه‌های حامی خودتان مراجعه کنید و شعارهای برداشتن تحریم را بخوانید.

وی تأکید کرد: آمریکایی‌ها ۳۰ سال است مانند سگ پارس می‌کنند اما جرات نزدیک شدن به این کشور را به دلیل رشادت‌های جوانان ما ندارند و اگر بدانند در بخش نظامی می‌توانند پیروز شود صبح را به عصر تأخیر نمی‌اندازند و حالا شما رفتید و در راکتور آب‌سنگین بتن ریخته‌اید که آمریکا با ما جنگ نکند؟

امام‌جمعه مشهد تأکید کرد: بیاید با صداقت به مردم بگویید ما راهی را رفتیم و نشد و حالا به نسخه رهبر معظم انقلاب در تحقق اقتصاد مقاومتی توجه کنید. روزی به‌عنوان مسئول متدین وارد مذاکره شدید و دلار ۳ هزار تومان بود و امروز ۱۰ هزار تومان است. به مردم با صداقت بگویید مشکلات حل نشد.

علم الهدی بیان کرد: مردم ما مقابل دیدگاه لیبرال اسلامی خواهند ایستاد حتی اگر تعدادشان به‌اندازه شهدای کربلا باشد.