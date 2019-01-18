  1. استانها
  2. البرز
۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

برف تکانی درختان کرج با ۴۰۰ نیرو/ به‌کارگیری ۱۵ بالابر

برف تکانی درختان کرج با ۴۰۰ نیرو/ به‌کارگیری ۱۵ بالابر

کرج - رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج گفت: عملیات برف تکانی درختان توسط ۴۰۰ نفر از نیروهای سازمان انجام شد.

پیمان بضاعتی پودر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره بارش برف سنگین در کرج، اظهار کرد: عصر روز گذشته در پی بارش شدید برف ۴۰۰ نفر از نیروهای سازمان در سطح مناطق ۱۰ گانه همراه با تجهیزات کامل عملیات برف تکانی را انجام دادند.

وی با تأکید بر اینکه ۱۵ بالابر برای انجام عملیات برف تکانی درختان در اختیار نیروها قرار داده شد، گفت: دور نخست برف تکانی به اتمام رسیده است و نیروها همچنان در آماده‌باش کامل هستند.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج اضافه کرد: عملیات برف تکانی درختان تا صبح امروز ادامه داشت.

بضاعتی پور تأکید کرد: اگر بارش برف ادامه داشته باشد به‌یقین هر سه ساعت یک‌بار عملیات برف تکانی درختان در سطح مناطق دهگانه کرج انجام خواهد شد.

کد مطلب 4516326

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها