  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۲۳

سرهنگ چغلوند به مهر خبر داد:

آزادراه پل زال همچنان بسته است/ احتمال بازگشایی تا بعدازظهر امروز

آزادراه پل زال همچنان بسته است/ احتمال بازگشایی تا بعدازظهر امروز

خرم‌آباد- رئیس پلیس راه لرستان گفت: آزادراه خرم آباد- پل زال همچنان به علت ریزش کوه بسته است.

سرهنگ مرتضی چغلوند در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه آزادراه خرم آباد- پل زال از روز گذشته به دلیل ریزش کوه مسدود شده است، اظهار داشت: این محور همچنان بسته است.

وی با بیان اینکه در محور خرم آباد-پلدختر نیز به دلیل آسیب دیدن دو دهنه پل، تردد برای کامیون و اتوبوس ممنوع است، تصریح کرد: بقیه راه های اصلی لرستان باز هستند.

رئیس پلیس راه لرستان با تاکید بر اینکه راه های روستایی به صورت پراکنده در شهرستان الیگودرز بسته هستند، افزود: آزادراه پل زال نیز بعدازظهر امروز جمعه به احتمال زیال باز می شود.

کد مطلب 4516340

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها