آزادراه پل زال همچنان بسته است/ احتمال بازگشایی تا بعدازظهر امروز

سرهنگ مرتضی چغلوند در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه آزادراه خرم آباد- پل زال از روز گذشته به دلیل ریزش کوه مسدود شده است، اظهار داشت: این محور همچنان بسته است.

وی با بیان اینکه در محور خرم آباد-پلدختر نیز به دلیل آسیب دیدن دو دهنه پل، تردد برای کامیون و اتوبوس ممنوع است، تصریح کرد: بقیه راه های اصلی لرستان باز هستند.

رئیس پلیس راه لرستان با تاکید بر اینکه راه های روستایی به صورت پراکنده در شهرستان الیگودرز بسته هستند، افزود: آزادراه پل زال نیز بعدازظهر امروز جمعه به احتمال زیال باز می شود.