گرد و غبار تا ظهر امروز از استان ایلام خارج می شود

اسد الله هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از دیشب توده گرد و غباری از سمت کشور سوریه وارد استان و کشور شده بنا به پیش بینی هواشناسی تا بعدازظهر امروز از آسمان استان خارج می شود.

وی بیان داشت: فعلا دستگاه های سنجش مقادیر بالایی از گرد و غبار را در سطح شهرها نشان می دهد، مردم همکاری لازم را داشته باشند و کمتر در فضای باز تردد داشته باشند تا این توده گرد و غبار از سطح استان خارج شود.

وی افزود: هوای بیشتر نقاط استان به علت پدیده ریزگردها در وضعیت هشدار قرار دارد.

هاشمی عنوان کرد: بنا به پیش بینی هواشناسی این گردو غبار تا بعدازظهر امروز از سطح استان خارج می شود و هوای استان پاک تر خواهد شد ،هم اکنون روند میزان آلودگی ها روند کاهشی را نشان می دهد.

وی ادامه داد: توصیه می کنیم افراد سالخورده، کودکان و افرادی که دچار بیماری قلبی هستند در فضای باز قرار نگیرند و از ترددهای غیر ضروری جلوگیری شود.