صنعتگران امسال افزایش درآمد نداشتند/ضرورت حذف دریافت مالیات

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حسینی در نشستی صمیمانه با وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از صنعتگران گلپایگان اظهار داشت: با توجه به کاهش ارزش پولی ایران در سال جاری درآمد صنعتگران هیچ گونه افزایشی نداشته است و بر این اساس نیازمند چاره اندیشی اساسی در این ارتباط هستیم.

وی افزود: تقاضای ما از دولت این است که تا یک یا دو سال آینده مالیات صنعتگران را حذف کند تا این دوران رکود مالی را پشت سر بگذارند.

یک سوم درآمد صنعتگر باید برای به روز کردن تجهیزات استفاده شود

رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت با اشاره به اینکه به طور معمول یک سوم درآمد صنعتگر در هرسال یا چند سال متوالی باید برای به روز کردن تجهیزات استفاده شود، ابراز داشت: بدین ترتیب افزایش درآمد سالیانه صنعتگر امری ضروری است تا از روند تغییر و رشد عقب نماند و ادامه راه برای وی به صرفه باشد.

وی ادامه داد: این در حالی است که اکنون بیشتر کارخانه جات ما با تکنولوژی بسیار قدیمی فعالیت دارند و این امر موجب شده توان رقابت صنعتی با کشورهای خارجی را نداشته باشیم به نوعی که قیمت تمام شده محصولات ما از دنیا بیشتر می شود.

برخی قوانین دولتی دست و پای صنعتگران را بسته است

حسینی تصریح کرد: برخی قوانین دولتی دست و پای صنعتگران را بسته است به نوعی که برای صادرکردن کالاهای خود یا واردات تجهیزات موردنیاز با مشکلات خاصی روبرو هستند.

وی با اشاره به زیرساخت‌های خوب گلپایگان در امر صنعت تاکید کرد: این شهرستان با دو استان هم جوار است، محوری تزانزیتی است و وجود نیروهای انسانی با دانش لازم و معروف بودن به تولید محصولات برند و با کیفیت نشان از ظرفیت خوب گلپایگان برای سرمایه گذاری‌های خاص صنعتی است.