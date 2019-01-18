قطار مسافربری تهران - زاهدان از ریل خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حادثه صبح امروز در منطقه شورگز فهرج که یکی از کانون های حرکت شنهای روان است اتفاق افتاد.

به گفته مسئولان راهداری فهرج قطار ۳۵۰ مسافر دارد.

یوسف رهگویی معاون سیاسی امنیتی فرماندار فهرج هم با تایید این خبر گفت: خوشبختانه تاکنون آسیب جانی ناشی از این اتفاق گزارش نشده است و مسافران منتظر وسایل جایگزین برای ادامه سفر هستند.

وی افزود: با مسولان حمل و نقل ریلی استان کرمان برای حل سریعتر مشکل در تماس هستیم.

همچنین به گفته رهگویی شهرستان های فهرج ریگان و نرماشیر برای اعزام اتوبوس اعلام آمادگی کردند و این حادثه از نظر جغرافیایی در منطقه فهرج و از نظر ریلی به سیستان و بلوچستان منتهی می شود و وزش طوفان شدید و کاهش دید در منطقه وجود دارد.