امدادرسانی هلال احمر به ۲۱۷۶ آسیب دیده برف و کولاک در مازندران

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۰ شهر استان دچار حادثه برف و کولاک شده است افزود: امدادرسانی توسط نیروهای هلال احمر در محورهای گلوگاه به دامغان، ساری به سمنان، سوادکوه، هراز، کندوان، نوشهر به کجور، کلاردشت، تنکابن، هزار جریب نکا و جنت رودبار رامسر انجام شده است.

وی شمار جمعیت امدادرسانی شده را ۵۴۴ خانوار به تعداد دو هزار و ۱۷۶ نفر اعلام کرد و گفت: همچنین ۱۳۶ نفر اسکان موقت داده شدند.

به گفته اکبری ۳۱ تیم عملیاتی با ۱۲۸ نفر و ۱۰۱ نیروی عملیاتی نجاتگر با بکارگیری ۱۷ دستگاه آمبولانس، هشت دستگاه خودرو کمک دار، چهار دستگاه خودرو نجات و یک دستگاه آرگو به امدادرسانی پرداختند و در ۲۴ ساعت گذشته ۵۳۷ دستگاه خودرو امدادرسانی شده و ۳۰۰ دستگاه نیز رهاسازی شد و ۸۳ تخته پتو و ۶۳ بسته غذایی نیز توزیع شده است.