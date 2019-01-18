دولتمردان پیگیر وضعیت خبرنگار «پرس تی وی»درمجامع بین المللی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه امروز ورامین طی سخنانی با بیان این که در آستانه ورود به بهمن ماه هستیم، گفت: چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در حالی رقم می خورد، که مستکبران بارها برای از بین رفتن انقلاب اسلامی زمان تعیین کردند، اما با شکست مواجه شدند و امروز این امریکا است، که در حال افول و زوال است.

وی گفت: این موارد برای دل خوشی و سرگرمی نیست، بلکه واقعیت و تجلیل های سیاسی است و امروز سردمداران آمریکا از ترس ملت ها میان آن ها ظهر نمی شوند و شبانه به عراق سفر می کنند.

خطیب جمعه ورامین گفت: امروز رفتار نکبت آلود آمریکایی ها هیچ آبرویی برای این کشور نگذاشته است، رفتار وحشیانه آن ها با خبرنگار مسلمان آمریکاییدر حالی صورت می گیرد، که ادعای حقوق بشر و دموکراسی نیز دارند، این رفتار آن ها محکوم است و می بایست، تمام رسانه ها و صاحبان نفوذ این وقاحت را فریاد بزنند و محکوم کنند، دولتمردان نیز باید اقدامات حقوقی در مجامع بین المللی در راستای حمایت از حقوق این خبرنگار، که با شبکه «پرس تی وی» کار می کرده است، انجام دهند.

وی با اشاره به تصمیم برخی کشورها برای حذف دلار از معاملات خود گفت: مقام معظم رهبری نیز این رهنمودها را داشتند، اما متاسفانه عده ای کوتاهی کردند، حذف دلار در صحته رقابت اقتصادی دنیا یعنی افول آمریکا و این افول در کنار شکست های متعدد آمریکایی ها در حوزه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی رقم می خورد، ۲۸ روز است، که دولت امریکا در وضعیت تعطیلی قرار گرفته و مشکلات متعددی دارد.

محمودی اضافه کرد: ایران اسلامی تمام معادلات آمریکا را به هم زده است، وضعیت امروز اسراییل را ببینید، که از درون و توسط جوانان خود مورد اعتراض است و جرات دست از پا خطاکردن ندارد، موشک ها و راکت های غزه آن ها را خفه کرده است، امروز جبهه مقاومت پا روی گلوی آن ها گذاشته و منتظر فرمان شلیک است و صهیونیست ها در انزوایی عجیب به سر می برند، اما گاهی برای حفظ آبروی خود ایران را تهدید می کنند، که تهدیدهایشان بسیار مضحک است.

وی گفت: غربی ها در سوریه برای رفتن بشار اسد لحظه شماری می کردند، اما امروز برای باز کردن سفارتخانه ها و آغاز پروازهای خود به دمشق به صف ایستاده اند، می خواستند، حرم حضرت زینب(س) را ویران کنند، اما به کوری چشم آن ها شکوه این حرم هر لحظه بیشتر می شود.

امام جمعه موقت ورامین گفت: امروز انقلاب اسلامی پس از ۴۰ سال با قدرت تر از گذشته است، البته دشمن داریم، سنگ اندازی هایی هست، نفوذی ها، دوتابعیتی ها، سودجویان، نجومی بگیرها و اشراف زاده های بی درد کم به ملت آسیب زدند، اما در نهایت شکست خواهند خورد.

وی با بیان این که امیدوارم برخی مسئولان به خود امده و اجازه جولان عناصر فرصت طلب را ندهند، گفت: اگر برخی مسئولان کوتاهی کنند، ملت انقلابی با تبعیت از ولایت در بزنگاه های تاریخی مشت محکمی بر دهان این عناصر خواهند زد.