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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۴۵

دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان مطرح کرد:

استفاده از ظرفیت شهرستان‌ها برای ارتقای سطح فوتبال استان اصفهان

استفاده از ظرفیت شهرستان‌ها برای ارتقای سطح فوتبال استان اصفهان

نطنز- دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان گفت: برای استفاده از ظرفیت شهرستان‌ها در راستای پیشرفت و ارتقای سطح فوتبال استان طرح‌های مختلفی در دستور کار داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا دادخواه پیش از ظهر جمعه در حاشیه دوره دانش افزایی داوران لیگ برتر فوتسال مرحله پلی آف در شهرستان نطنز اظهار داشت: در هیئت فوتبال استان اصفهان، برای استفاده از ظرفیت شهرستان ها در راستای پیشرفت و ارتقای سطح فوتبال استان برنامه ریزی شده است.

وی افزود: به عنوان نمونه می توان به برگزاری  دوره دانش افزایی داوران لیگ برتر فوتسال مرحله پلی آف در نطنز و دوره کلاس پیش فصل دو و سه در خمینی شهر اشاره کرد که بیانگر استفاده از ظرفیت های بالای شهرستان ها در استان اصفهان است.

دبیر هیأت فوتبال اصفهان بیان داشت: در بخش فوتبال زمین چمن، داخل سالن و ساحلی در سطح استان دستاوردها و پیشرفت های مطلوبی داشته ایم که از جمله آنها می‌توان به موفقیت های تیم های سپاهان و ذوب آهن اشاره کرد.

داور درجه یک فوتبال در استان اصفهان نداریم

وی در خصوص ظرفیت بخش داوری استان اصفهان بیان داشت: ما در بخش فوتسال داوران بین المللی در اصفهان داریم اما  هنوز داور  درجه اول فوتبال نداشته ایم که تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت های موجود در آینده ای نزدیک داوران خوبی در این زمینه تربیت کنیم.

کد مطلب 4516356

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