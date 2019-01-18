به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس تغییر و تحولات عقل در فلسفه اولیه مدرن و روشنگری در روزهای ۱۳ و ۱۴ مه ۲۰۱۹ در بروکسل- بلژیک برگزار میشود.
اغلب استدلال میشود که مفهوم خرد و عقل، چه در نوع یونانی آن و چه در تعاریف جدیدتر، به تدریج از افق فلسفی ناپدید شده است، زیرا علم مدرن پارادایم ارسطویی را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، کلمه خرد و عقل هیچگاه از گفتمان فلسفی ناپدید نمیشود و حتی ترجمههای جدیدی مانند در Weltweisheit آلمان نیز پیدا کرده است. بر این اساس، کنفرانس درصدد پاسخ به این موضوع و تغییر و تحولات عقل و خرد از ابتداییترین تعاریف آن تا شکلها و تعاریف جدید و مدرن آن است.
علاقمندان به این موضوع میتوانند با ارسال چکیده آثار خود به آدرس ایمیل Arnaud.Pelletier@ulb.ac.beby در این کنفرانس مشارکت نمایند.
مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۲۰ ژانویه ۲۰۱۹ است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://philevents.org/event/show/۶۶۱۷۰ مراجعه گردد.
نظر شما