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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۳۶

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان خبر داد:

امدادرسانی هلال‌احمر به ۸۰۲ حادثه‌دیده/ ۶۶ بسته غذایی توزیع شد

امدادرسانی هلال‌احمر به ۸۰۲ حادثه‌دیده/ ۶۶ بسته غذایی توزیع شد

خرم‌آباد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان از امدادرسانی به ۸۰۲ حادثه‌دیده از برف و کولاک و سیلاب طی دو روز اخیر خبر داد.

صارم رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به روند امداد رسانی نیروهای هلال احمر طی دو روز اخیر اظهار داشت: در این دو روز، ۳ حادثه جاده ای، ۴ حادثه برف و کولاک، ۳ حادثه سیل و آبگرفتگی و ۲ حادثه شهری را امداد رسانی کرده ایم.

وی با بیان اینکه در مجموع به ۱۶۲ خانوار یعنی ۸۰۲ نفر امداد رسانی شده است، تصریح کرد: همچنین ۳۵ نفر را اسکان داده ایم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان با تاکید بر اینکه ۱۴ تیم عملیاتی متشکل از ۴۳ نفر نیروی عملیاتی آماده باش هستند، افزود: ۸ دستگاه آمبولانس، ۲ ست نجات و ۵ پیکاب را نیز برای امداد رسانی به کار گرفته این.

رضایی خاطرنشان کرد: ۶۶ بسته غذایی، ۳ چادر امدادی، ۲۷ پتو، ۸ تخته موکت، ۵ ست ظروف، ۵ شعله والور، ۳ کلمن و ۳۶ بطری آب معدنی را در بین حادثه دیدگان از حوادث برف و سیلاب توزیع کرده ایم.

وی از برخورد تریلی با سمند سورن در نزدیکی پایگاه اباذر، ابتدای روستای سمیه خبر داد و گفت: در این تصادف ۵ نفر حادثه دیدند و ۳ نفر مصدوم شدند که به بیمارستان امام علی ازنا انتقال داده شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان همچنین با اشاره به ریزش سنگ بر روی یک دستگاه خودرو پراید در نزدیکی پایگاه شوراب، کیلومتر ۵۵ محور خرم آباد به اندیمشک خبر داد و اظهار داشت: این حادثه ۴ نفر مصدوم داشت که به مراکز درمانی انتقال یافتند.

رضایی خاطرنشان کرد: در نزدیکی پایگاه شوراب نیز حادثه برخورد پراید با نیوجرسی در کیلومتر ۲۵ محور خرم آباد به اندیمشک را داشتیم که یک مصدوم داشت و توسط عوامل جمعیت به بیمارستان شهدای عشایر انتقال یافت.

کد مطلب 4516359

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