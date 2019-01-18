به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «باید بدانیم که حال شهرمان خوب نیست. هوای شهرمان خوب نیست و تنها با برگزاری ویژه برنامه های روز یا هفته هوای پاک حالش خوب نخواهد شد. نیازی به دعوت برای حضور در این برنامه های نمادین نیست. همه شهروندان باید به سهم خود در تحقق این مهم تلاش کنند و این تلاش نباید به روز و هفته خاصی محدود شود. باید در تمام روزهای سال به هر نحو به بهبود هوای شهرمان کمک کنیم؛ شهروندان به سهم خود و با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، پیاده و یا دوچرخه و هر امکانی که برایشان میسر است، و با معاینه فنی خودروها، تردد کمتر با خودروهای شخصی و مسئولان هم با توسعه زیرساخت های حمل و نقل عمومی و ایجاد دسترسی آسانتر به ناوگان حمل و نقل ریلی درون شهری و اتوبوسرانی. باید هر روز برای مان روز هوای پاک باشد تا حال و هوای شهرمان خوب شود و آسمان آبی برایمان آرزو نباشد.»

٢٩ دی ماه روز هوای پاک نامگذاری شده و به صورت نمادین برنامه هایی در این راستا برگزار می شود.