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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹

قاتل خاموش جان دختر ١٢ ساله میانه‌ای را گرفت

قاتل خاموش جان دختر ١٢ ساله میانه‌ای را گرفت

میانه- قاتل خاموش جان دختر ١٢ ساله میانه ای را گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جمعه نشت مونوکسید کربن جان دختر ١٢ ساله را گرفت.

امیر مهران پور مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان میانه در گفتگو با خبرنگار مهر خبر با اعلام این خبر اظهار داشت: بر اثر نشت گاز مونوکسید کربن، دو دختر و مادر خانواده دچار گاز گرفتگی شدند که متاسفانه دختر ١٢ ساله این خانواده دچار خفگی شده و جان خود را از دست داد.

وی گفت: دختر دیگر و مادر این خانواده نیز در بیمارستان بستری هستند.

وی عدم رعایت نکات ایمنی در نصب لوله بخاری را عامل بیشتر این حوادث دانست.

مونوکسید کربن به واسطه سوختن گاز، چوب، پروپان، زغال چوب یا دیگر انواع سوخت از طریق پیشرانه های احتراقی، لوازم خانگی یا سیستم های گرمایشی تولید می شود و به عنوان قاتل خاموش مطرح است.

متاسفانه این چندمین حادثه در استان طی ماه های اخیر است که قاتل خاموش باعث جان باختن مردم استان می شود.

گفتنی است پارسال در مجموع ۴۷ نفر در استان بر اثر استنشاق گاز سمی مونواکسید کربن جان خود را از دست دادند.

کد مطلب 4516361

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