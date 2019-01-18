«استفان لوفن» بار دیگر نخست وزیر سوئد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در خبری فوری اعلام کرد که پارلمان سوئد «استفان لوفن» را برای پست نخست وزیر این کشور انتخاب کرده است.
لوفن از سال ۲۰۱۴ نخست وزیر سوئد بوده و پارلمان سوئد وی را بر دومین بار به این سمت انتخاب کرده است.
رسانهها از انتخاب «استفان لوفن» برای پست نخست وزیری سوئد خبر میدهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در خبری فوری اعلام کرد که پارلمان سوئد «استفان لوفن» را برای پست نخست وزیر این کشور انتخاب کرده است.
لوفن از سال ۲۰۱۴ نخست وزیر سوئد بوده و پارلمان سوئد وی را بر دومین بار به این سمت انتخاب کرده است.
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