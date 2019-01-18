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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۴۲

«استفان لوفن» بار دیگر نخست وزیر سوئد شد

«استفان لوفن» بار دیگر نخست وزیر سوئد شد

رسانه‌ها از انتخاب «استفان لوفن» برای پست نخست وزیری سوئد خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در خبری فوری اعلام کرد که پارلمان سوئد «استفان لوفن» را برای پست نخست وزیر این کشور انتخاب کرده است.

لوفن از سال ۲۰۱۴ نخست وزیر سوئد بوده و پارلمان سوئد وی را بر دومین بار به این سمت انتخاب کرده است.

کد مطلب 4516362
عبدالحمید بیاتی

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