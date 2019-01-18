نعمت الله دستیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: تردد خودروهای سنگین و نیمه سنگین در جاده پلدختر -خرم‌آباد به دلیل نا ایمن بودن مسیر و آسیب به دو دهنه پل، ممنوع شده است.

وی گفت: با توجه به بارش های اخیر و خسارت وارده به پل در محور خرم آباد- پلدختر کیلومتر ۷۵ بعد از روستای «افرینه» و پل روستای «گل گل» و به منظور جلوگیری از ایجاد حوادث، تا اطلاع ثانوی تردد وسیله نقلیه سنگین و نیمه سنگین در این محور ممنوع است و هم اکنون ترافیک سنگین را در این محور شاهد هستیم.

فرماندار پلدختر افزود: همچنین تردد با رعایت سرعت مطمئنه و جوانب احتیاط از مسیر جایگزین محور کوهدشت انجام می شود.