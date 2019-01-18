به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های امروز نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: دشمن برای ضربه‌زدن به این انقلاب از راهکار تهاجم اقتصادی استفاده کرده است.

وی با اشاره به اینکه تهاجم اقتصادی آخرین راهکار دشمن برای ضربه‌زدن به این نظام و انقلاب است، افزود: برای مقابله با تهاجم اقتصادی دشمن نیازمند برنامه ریزی علمی، اسلامی، جهادی و صبر و تحمل مردم هستیم.

امام جمعه بوشهر بر لزوم تلاش ویژه مسئولان برای خدمات‌دهی به مردم تاکید کرد و ادامه داد: مسئولان قدر مسئولیت خود را بدانند و خود را در مقابل مردم مسئول بدانند و از هر فرصتی برای خدمت به مردم استفاده کنند.

وی با بیان اینکه مردم سالاری دینی موجب پیشرفت و توسعه می‌شود افزود: این ویژگی نظام جمهوری اسلامی با نظام فکری و وجودی جهان استکبار که به دنبال حاکمیت ابتذال، چپاول و سلطه گری است در تضاد قرار دارد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه باید در مقابل توطئه های دشمن هوشمندانه عمل شود، خاطرنشان کرد: مردم پایه و اساس انقلاب اسلامی هستند و این پایه و اساس باید حفظ شود.

وی با اشاره به کلنگ‌زنی راه‌آهن بوشهر - شیراز، بیان کرد: یکی از مطالبه‌های اصلی مردم استان بوشهر اتصال به خط ریلی سراسری بوده است که اکنون شاهد آغاز بخش‌هایی از این پروژه هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با تاکید بر لزوم بهره‌برداری از این پروژه در موعد مقرر، افزود: هیچ‌کس حق ندارد مانعی بر سر راه اجرای این مطالبه مهم مردم ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه راه‌آهن بوشهر - شیراز باید با تامین اعتبار با سرعت و شتاب در استان اجرا شود گفت: با توجه به برخورداری استان بوشهر از بندر و دریا، اتصال این استان به خط ریلی یک ضرورت است.