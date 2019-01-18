استفاده از تکنولوژی کمک داور ویدئویی در فوتبال ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج نظری پیش از ظهر جمعه در حاشیه برگزاری دوره دانش افزایی داوران لیگ برتر فوتسال مرحله پلی آف در شهرستان نطنز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: من با موضوع استفاده از تکنولوژی کمک داور ویدئویی در داوری فوتبال موافقم، زیرا از این راه حق به حقدار می‌رسد.

وی با بیان اینکه فیفا هم بدنبال احقاق حقوق در فوتبال است، افزود: در بازی های روز گذشته جام ملت های آسیا، صحنه هایی وجود داشت که داور به دلیل عدم تشخیص پنالتی آن را اعلام نکرد که از آن جمله پنالتی ۱۰۰ درصدی در بازی ایران و عراق بود که دور از چشم داور ماند و اینجاست که خلأ کمک داور ویدئویی احساس می‌شود.

رئیس دپارتمان داوری هیأت فوتبال استان اصفهان در خصوص سطح داوری در بازی های آسیایی ابراز داشت: در این دوره از مسابقات جام ملتهای آسیا، AFC از داوران جوان تر استفاده کرد و بالطبع داوران جوان تر، اشتباهات بیشتری دارند.

وی تأکید کرد: شاید داوران این دوره از بازی ها اشتباهاتی داشته باشند، اما در آینده می‌توانند حرف هایی برای گفتن داشته باشند.

نظری ابراز داشت: در کنار داورانی که در بازی های جام ملت ها به کار گرفته شد، سه کوبل داوری قوی از جمله کوبل های داوری ایران و ازبکستان حضور دارند.