غلظت گرد و غبار در اهواز به ۱۳ برابر حد مجاز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل محیط زیست خوزستان تا ساعت ۱۰ صبح امروز، شهرستان اهواز اهواز با یک هزار و ۹۵۶ میکروگرم بر مترمکعب بیشترین میزان غلظت گردوغبار را در استان دارد.

این میزان غلظت ۱۳ برابر حد مجاز است در حالی صبح امروز شهرستان آبادان، میزان غلظت گرد و غبار موجود در هوای آبادان به ۲۰ برابر حد مجاز هم رسیده بود.

میزان غلظت گردوغبار تا ساعت ۱۰ صبح امروز در شهرهای آبادان با ۱۲۴۸، بهبهان۲۰۰، بندرامام ۱۳۸۰، حمیدیه ۱۸۱۰، دزفول ۱۵۰۷، شوش۱۶۸۰، شوشتر ۱۱۳۵، ماهشهر ۱۴۶۵ و گتوند ۷۸۴ میکروگرم بر مترمکعب اندازه‌گیری شده است.

گرد و غبار موجود در هوای استان خوزستان که اغلب شهرهای این استان را هم اکنون تحت تاثیر قرار داده است از کشورهای عراق و عربستان برخواسته است و منشا آن داخلی نیست.