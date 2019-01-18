باند فرودگاه بین‌ المللی تبریز با وجود بارش شدید برف باز است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی صفایی ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارش شدید برف در تبریز گفت: دید فرودگاه تبریز نسبت به شب بهتر شده است و پروازهای فرودگاه نیز طبق برنامه در حال انجام است.

وی اظهار داشت: گروه ایمنی زمینی فرودگاه تبریز اقدام به برف روبی و یخ زدایی باند کرده و آن را برای نشست و برخاست هواپیماها آماده کرده اند.

صفایی افزود: هم اکنون پروازهای فرودگاه تبریز با وجود بارش برف برقرار است و مشکلی در این خصوص نداریم.

وی گفت: به دلیل بارش شدید برف و کاهش دید افقی شامگاه جمعه خلبان پرواز شرکت هواپیمایی آتا خروجی از فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز به تهران کنسل شد.

صفایی افزود: پرواز دیگری که دیروز از شدت بارش برف مسافرانش را راهی فرودگاه تهران کرد مربوط به پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر در مسیر باکو به تبریز بود که به فرودگاه مهرآباد دایوت و در آنجا به زمین نشست.

مدیر کل فرودگاه های آذربایجان‌ شرقی گفت: باند فرودگاه نیز هم اکنون باز بوده و پرسنل فرودگاه در تلاش هستند تا همه پروازها طبق ساعت اعلام شده قبلی انجام شود.

وی همچنین در پایان اظهار داشت: مسافران فرودگاه شهید مدنی تبریز قبل از مراجعه به فرودگاه برای اطلاع از وضعیت پرواز خود با اطلاعات پرواز این فرودگاه به شماره های ۱۹۹ و ۳۵۲۳۴۷۰۱ تماس بگیرند.