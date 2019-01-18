مسیر ریلی فهرج به زاهدان بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: طوفان شن صبح امروز مانع از حرکت قطار مسافری تهران - زاهدان در منطقه فهرج شده بود که با تلاش ماموران فنی قطار، مسیر بازگشایی و این قطار به سیر خود ادامه داد.

این اطلاعیه می افزاید: به علت تاخیر قطار فوق به تمامی مسافران ۵۰ درصد بهای بلیت برگشت داده خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع مسافران قطار زاهدان - تهران به شماره ۷۲۵ در تاریخ ۲۸ دی می رساند که حرکت قطار از زاهدان به تهران ساعت ۱۷ انجام خواهد شد.