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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۲۳

مسیر ریلی فهرج به زاهدان بازگشایی شد

مسیر ریلی فهرج به زاهدان بازگشایی شد

زاهدان - روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: مسیر ریلی فهرج به زاهدان که بر اثر طوفان شن و محدودیت دید بسته شده بود، بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: طوفان شن صبح امروز مانع از حرکت قطار مسافری تهران - زاهدان در منطقه فهرج شده بود که با تلاش ماموران فنی قطار، مسیر بازگشایی و این قطار به سیر خود ادامه داد.

این اطلاعیه می افزاید: به علت تاخیر قطار فوق به تمامی مسافران ۵۰ درصد بهای بلیت برگشت داده خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع مسافران قطار زاهدان - تهران به شماره ۷۲۵ در تاریخ ۲۸ دی می رساند که حرکت قطار از زاهدان به تهران ساعت ۱۷ انجام خواهد شد.

کد مطلب 4516398

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