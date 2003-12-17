گزارش "بهزاد غريب پور" از دو سالانه تصوير گري براتيسلاوا

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، بهزاد غريب پور كه از طرف شوراي كتاب كودك ونوجوان كانون براي داوري اين مسابقه انتخاب ونامش درميان 10 داور اصلي اين دو سالانه بين المللي تصويرگري قرار گرفته بود درنشستي به ارايه گزارشي از اين مسابقه هنري پرداخت.

وي گفت: هيات داوران اين مسابقه كه دراسلواكي برگزار شد تصوير روشني از تصويرگري ايران در ذهنشان داشتند و اين حضور موفقيت آميز ايران با كسب يك پلاك طلايي توسط حافظ ميرآفتابي كامل شد.

ميرآفتابي با كتاب الياس كه توسط انتشارات شباويز منتشر شده است جايزه پلاك طلايي BIB2003 را در شهريور ماه امسال از آن خود ساخته بود.

غريب پور با تشريح روند انتخاب آثار درايران افزود: گروهي سه نفره شامل آقايان فرشيد مثقالي ، ابوالفضل همتي آهويي و خود من 148 اثر 20 تصويرگر ايراني را انتخاب كرديم واين آثار از طريق كانون به براتيسلاوا ارسال شد.

وي اضافه كرد: ايران با 20 تصويرگر دركنار ژاپن بيشترين سهم حضور دراين مسابقه را به خود اختصاص داده بود.

غريب پور دركنار داوراني از كشورهاي روسيه، برزيل، ژاپن، آلمان، هند، يونان و موسسه فرهنگي يونسكو داوري بخش نهايي اين مسابقه را برعهده داشت.

اين تصويرگر برجسته كشورهمچنين در سمپوزيومي كه درحاشيه اين دو سالانه معتبر هنري با موضوع تصويرگري و پست مدرنيسم برگزار شد مقاله اي را با عنوان "جادوي تصويرگريگ ارايه كرد كه در آن با اشاره به كتاب حكايت نامه به عنوان يك نمونه درخشان در باز آفريني آثار كهن به شيوه اي پست مدرن براصل فعال كردن مخاطب كودك در زمينه مشاهده كتاب تاكيد شده بود.

تصويرگران ايراني پيش از اين از سال 1969 تاكنون دو جايزه سيب طلايي، چهار پلاك طلايي و دو جايزه و ديپلم افتخار دو سالانه براتيسلاوا را از آن خود ساخته بودند.

حضور بهزاد غريب پور درگروه داوري اين رويداد كه يكي از بزرگترين و معتبرترين مسابقات تصويرگري در دنيا به شمارمي رود و كسب جايزه پلاك طلايي و راه يافتن آثار ديگر تصويرگران ايراني به كاتالوگ اين رقابت هنري در بالا بردن جايگاه تصويرگري ايران درمجامع هنري جهان نقش به سزايي ايفا نموده است.

دراين نشست همچنين جوايز برگزيدگان نوما 2002 ژاپن نيز توسط معاون پژوهش كانون به آنان اهدا شد.

گفتني است دراين مسابقه نيز آناهيتا تيموريان، فرشيد شفيعي و راشين خيريه جايزه سوم و هدي حدادي، منيژه ارونقي ، پيمان رحيمي زاده و زهرا حق گو جايزه تشويقي اين مسابقه را به خود اختصاص داده بودند