به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی پیش از ظهر جمعه در مراسم گرامیداشت شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو طی سخنانی گفت: آتش نشانان همواره در حال ایجاد فضای امن برای مردم هستند.

وی حادثه پلاسکو را تلخ خواند و افزود: این حادثه در یاد مردم این شهر و کشور برای همیشه خواهد ماند، این حادثه علی رغم تلخی که داشت، سبب شد، که ما نقاط ضعف را بیشتر بشناسیم و امروز تجهیزات سازمان آتش نشانی با روز حادثه پلاسکو قابل مقایسه نیست و نقاط ضعف خود را تا حدود بسیار زیادی شناختیم.

شهردار تهران گفت: برنامه ریزی های لازم انجام شده که این چنین حوادثی اتفاق نیفتد و اگر اتفاق افتاد با آمادگی بیشتری به آن پرداخته شود.

وی گفت: حوادث بعدی که در شهرهای دیگر مانند لندن رخ داد، نشان داد، که آتش نشانان ما چه فداکاریاز خود بروز دادند.