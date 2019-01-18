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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۲۴

شهردار تهران:

تجهیزات آتش‌نشانی تهران با روز حادثه پلاسکو قابل‌مقایسه نیست

تجهیزات آتش‌نشانی تهران با روز حادثه پلاسکو قابل‌مقایسه نیست

ری- شهردار تهران گفت: تجهیزات آتش‌نشانی تهران با روز حادثه پلاسکو قابل‌مقایسه نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی پیش از ظهر جمعه در مراسم گرامیداشت شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو طی سخنانی گفت: آتش نشانان همواره در حال ایجاد فضای امن برای مردم هستند.

وی حادثه پلاسکو را تلخ خواند و افزود: این حادثه در یاد مردم این شهر و کشور برای همیشه خواهد ماند، این حادثه علی رغم تلخی که داشت، سبب شد، که ما نقاط ضعف را بیشتر بشناسیم و امروز تجهیزات سازمان آتش نشانی با روز حادثه پلاسکو قابل مقایسه نیست و نقاط ضعف خود را تا حدود بسیار زیادی شناختیم.

شهردار تهران گفت: برنامه ریزی های لازم انجام شده که این چنین حوادثی اتفاق نیفتد و اگر اتفاق افتاد با آمادگی بیشتری به آن پرداخته شود.

وی گفت: حوادث بعدی که در شهرهای دیگر مانند لندن رخ داد، نشان داد، که آتش نشانان ما چه فداکاریاز خود بروز دادند.

کد مطلب 4516400

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