جلسات موثری را با مسئولان AFC داشتیم / به مردم امیدواری بیهوده نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، مقداد نجف نژاد با بیان این مطلب گفت: درنشست های جداگانه ای که با پول مونی، کارلو و بن همام داشتیم مدارک خود را ارائه دادیم و هرسه نفر ادله ما را پذیرفتند و برحقانیت استقلال اذعان کردند .

وی ادامه داد: این سه و به خصوص شخص بن همام از بازگشت استقلال به لیگ قهرمانان بسیاراستقبال کردند اما تصمیم گیری در این زمینه را خارج از حیطه کاری خود دانستند و علی رغم نظرمثبتی که در این خصوص داشتند تصمیم گیری نهائی را برعهده کمیته اجرائی مسابقات مزبور دانستند .

مدیرعامل باشگاه استقلال تاکید کرد: البته ما نمی خواهیم که به مردم امیدواری بیهوده بدهیم اما واقعا نشستهای ما تاثیرات خوب زیادی داشت و امیدمان برای حضورمجدد دراین مسابقات تا حدود بسیار زیادی افزایش یافت.

نجف نژاد ضمن تقدیروتشکر ازمهندس صفائی فراهانی و مهدی محمد نبی رئیس کمیته انتقالی و دبیرکل فدراسیون فوتبال گفت: دراین مقطع نیازمند دعای خیرمردم و مشارکت آنها در فراخوان اینترنتی هستیم تا انشاءالله روز دوشنبه بتوانیم موافقت کمیته اجرایی را برای بازگشت استقلال به لیگ قهرمانان آسیا را بدست آوریم .