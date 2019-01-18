بارش برف در ارتفاعات دزفول باعث مسدود شدن راه های ارتباطی شد

منصور نظریان سیاهپوش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای دومین شب متوالی بارش برف ارتفاعات سالند کوه را سفید پوش کرده و موجب مسدود شدن راه دسترسی سالند به روستاهای مختلف از جمله احمدفداله شده است.

وی، میزان بارش برف در دومین شب متوالی در ارتفاعات دزفول را بیش از ۵۰ سانتی‌متر اعلام کرد و افزود: به دلیل بارش برف، برخی راه های ارتباطی در مناطق روستایی کوهستانی و صعب العبور دزفول مسدود شده که هم اینک ماشین آلات اداره راهداری دزفول در حال بازگشایی مسیرهای ارتباطی مسدود شده هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سالند کوه در بخش شهیون قراردارد. بخش کوهستانی شهیون با دو هزار و ۸۹۰ کیلومتر مربع وسعت، پنج دهستان و ۳۷۲ واحد تقسیمات کشوری در شمال شهرستان دزفول در استان خوزستان قرار دارد که بارش ها در فصل های پائیز و زمستان در این مناطق به صورت برف و باران هستند.