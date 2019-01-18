نظام ولایی شاخصه انقلاب است/ تداوم دشمنی استکبار با ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس امینی ظهر آدینه در خطبههای آخرین نماز جمعه دیماه ۹۷ به میزبانی مصلای مدرسه قلعه شاهرود ضمن اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در جمع مردم قم و بابیان اینکه عدهای تصور میکنند اگر از ابتدای انقلاب شعار مرگ بر آمریکا گفته نمیشد، امروز این کشور با ما خصومت نداشت، تاکید کرد: این افراد سادهاندیش هستند. نظام لیبرال دموکرات غرب تنها به دنبال منافع شخصی خودش است و با هر کشور و ملتی که در برابر آنها بایستد، دشمنی میکنند.
وی اضافه کرد: دشمنی غربیها با ایران طی این چهار دهه بسیار بوده چرا که استکبار برای منفعت، دنیاطلبی و ثروتاندوزی حاضر است به هر نوع جنایتی دست بزند.
از دست رفتن حیات خلوت آمریکا در منطقه
امامجمعه شاهرود بابیان اینکه روحیه استکبارستیزی ملت ایران نمیگذارد که دشمن با ما خصومت نداشته باشد، ابراز داشت: با مشاهده تاریخ ۲۰۰ سال اخیر بهروشنی میتوان دریافت که باسیاستهای اشتباه چه بلایی سر مردم آمده است اما با بروز انقلاب اسلامی شاهد شکستهای پیاپی دشمنان از دست دادن حیات خلوتشان در منطقه هستیم و این امر سبب شده تا خصومت دشمنان ما ادامهدار باشد.
امینی تصریح کرد: مقاومت در برابر برنامههای دشمن، استکبارستیزی و حمایت از مستضعفان هویت انقلاب اسلامی محسوب میشود و این برای آنها تأملبرانگیز و غیرقابلتحمل است زیرا حیات خلوتی را از دست دادند که در آن، همه کاره بودند.
وی ضمن بیان اینکه بهرهمندی از نظام ولایی از خصوصیات و شاخصهای اصلی انقلاب است، اضافه کرد: خروج شاه از ایران، کوتاه شدن دست استکبار و مهندسی جدید حکومت بهترین دستاوردهای ۴۰ساله انقلاب اسلامی است که در آن قانون، بارأی مردم و مردمسالاری دینی شکل گرفت لذا شناخت صحیح و بازخوانی نظام ولایی موضوعی است که باید به آن توجه شود.
تکیه بر توان داخلی حلال مشکلات اقتصادی
امامجمعه شاهرود بابیان اینکه نظام ولایی، مردم ما را برای ظهور مهدی موعود(عج) تمرین میدهد، ابراز داشت: در آمریکا یک زن مسلمان که مجری یکی از شبکههای تلویزیونی است دستگیر، حجاب از سر او برداشته می شود و این نمونه نظام لیبرال دموکراسی غربی به شمار میرود که برخیها در داخل به دنبال آن هستند.
امینی در ادامه تصریح کرد: سیاستهای مهاجرتی ترامپ، کودکان زیادی را از مادرانشان جدا کرد و این حتی دادِ همسر رئیس جمهور آمریکا را نیز درآورد است لذا اینها تنها نمونههای کوچکی از فرهنگ و شعار دروغینی است که در این چهار دهه بارها آن را بیان کرده اند.
وی اضافه کرد: پیرامون بدعهدی غربیها نسبت به برجام از مسئولان انتظار میرود که با قاطعیت با این امر برخورد کنند امروز باید پاسخ بیوفایی آنها را با تکیهبر جوانان و مردم و منابع داخلی دهیم و قطعاً با این رویه میتوان مشکلات اقتصادی را حل کرد.
حضور معنوی ایران در منطقه
امامجمعه شاهرود بابیان اینکه نفوذ ایران در منطقه تحمیلی نیست بلکه معنوی است، ابراز داشت: اثبات این گفته را میتوان در دو رفتار عراقیها با وزیر امور خارجه ایران و رئیسجمهور امریکا مشاهده کرد که مسئولان ایران در حالی آزادانه در شهرهای عراق سفر میکنند اما ترامپ مجبور به سفر مخفیانه به عراق می شود.
امینی در ادامه صحبتهای خود به مسائل اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: نظارت مسئولان به گرانفروشیهای غیرمعمول ظالمانه همراه با بیانصافی مستمر و افزون شود اما دراینبین علاوه بر مسئولان خود مردم نیز دخیل هستند چرا که بعضاً خریدهای خود را مدیریت نمیکنند لذا در این شرایط باید کالاهای اساسی باقیمت معمول به دست مردم رسد.
به گزارش خبرنگار مهر، ضرورت اصلاح نظام بانکداری، بیان دستاوردهای انقلاب، شهادت حضرت فاطمه (س) و ضرورت شناخت ابعاد شخصیتهای ایشان و بازخوانی نظام ولایی ازجمله مواردی بود که از تریبون این هفته نماز جمعه شاهرود مطرح شد.
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