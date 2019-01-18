نمایشگاه وحدت اقوام در دزفول برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز محمد حیدری سرپرست فرمانداری دزفول در حاشیه افتتاح این نمایشگاه اظهار کرد: شهرستان بزرگ دزفول از تنوع قومیتی بالایی برخوردار است و از دیرباز ۴ قوم دزفولی، لر، بختیاری و عرب در این شهرستان در کنار هم زندگی کرده اند که این تنوع اقوام یک ظرفیت بزرگ برای این شهرستان محسوب می شود.

وی یکی از توطئه های دشمن برای ضربه زدن به نظام اسلامی و کشورایران را ایجاد اختلاف و تفرقه بین اقوام بیان کرد و افزود: دشمن پس از آنکه تمام مسیرها برای ضربه به نظام اسلامی ایران را امتحان کرد و شکست خورد این بار سعی دارد تا از طریق تفرقه بین اقوام به نظام ضربه بزند اما اطلاع ندارد که تمام اقوام ایران با وحدت در مقابل دشمن خواهند ایستاد.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول هدف از برپایی جشنواره وحدت اقوام در دزفول را خنثی سازی توطئه و تفرقه اندازی دشمن عنوان کرد و گفت: امروز تمام اقوام ساکن در شهرستان دزفول برای پیشرفت شهرستان در کنار هم هستند و هیچ گروه و عاملی نمی تواند بین این اقوام تفرقه بیاندازد.

حیدری ادامه داد: این نمایشگاه شامل ۳۵ غرفه متشکل از غذاهای سنتی، لباس های محلی و صنایع دستی تولیدی چهار قوم دزفولی، لر، بختیاری و عرب شهرستان دزفول است؛ ضمن اینکه درحین جشنواره موسیقی های زنده و غیرزنده محلی با چهار گویش مذکور به اجرا درمی آید.

وی افزود: به طور کلی در این نمایشگاه فرهنگ، سنت و آداب و رسوم اقوام مختلف شهرستان به نمایش گذاشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با چهارمین روز از هفته فرهنگی دزفول، نمایشگاه دوروزه وحدت اقوام از ظهر روز پنج شنبه به همت فرمانداری دزفول در پارک دولت این شهرستان آغاز شده و تا شامگاه جمعه تداوم خواهد داشت.