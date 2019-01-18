به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج درباره بیانیه فدراسیون فوتبال گفت: مربیان و بازیکنان همه باید به روحیه و شادمانی و خدمت مردم واقف باشند. اگر مصاحبه‌ای هست هدفش خوشحالی مردم است. اگر جمله‌ای توسط سرمربی تیم گفته شده که مردم را رنجیده خاطر کرده است، به عنوان مسئول فوتبال از آنها عذرخواهی و اعلام می کنم هم سرمربی، هم بازیکن و هم فدراسیون خودشان را خادم مردم بدانند و به فکر شادی مردم باشند.

وی افزود: ۴۲ سال است قهرمان آسیا نشده ایم. تجربه می گوید هر بار هم اتفاق مشابهی رخ داده و همه به مسائل غیر پرداختند، به حاشیه رفته اند. باید همه به حفظ آرامش و پرهیز از تنش در خلال جام ملت ها تاکید کنند و اگر شرح و تفسیری هست به بعد از جام ملتها موکول شود.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره اینکه آیا کی روش حقوق و پاداشش را دریافت کرده است، گفت: خوشبختانه تمام پرداختی های بازیکنان و کادر را از قبل از جام جهانی تا الان صورت گرفته است. پاداش کی روش در تمام بازی ها پرداخت شده است. اینکه نتوانستیم این پول را (اشاره تاج به حقوق کی روش است) تامین کنیم از بابت فیفا و ترانسفر پول است که مشکلاتی داریم. این هم طبیعی است. در مبادله ارزی مشکلاتی داریم.

تاج با اشاره به انتقال پول پاداش جام ملت ها به امارات و مشکلاتش ادامه داد: یکی از مسئولان ما حدود ۱۰ ساعت در فرودگاه امارات درگیر ۴۶۳ هزار دلاری بود که نقدی به امارات برده بودیم. با اینکه نامه فدراسیون و بانک مرکزی را داشتیم و مقصد و مبدا پول مشخص بود اما مشکلاتی در گمرک امارات داشتیم که بعد از رایزنی سفارت و مجموعه حل کردیم.

وی در خصوص اینکه آیا کی روش پولش را گرفته است؟ گفت: پاداش کی روش و تمام بازیکنان تا الان پرداخت شده است. فقط حقوق آقای کی روش برای قرارداد مجدد و ۶ ماهه باقی مانده است که برای ترانسفر و پرداخت پول مشکل داریم. نمی شود مبادله بانکی را راحت انجام داد. برای تامین بخشی از این پول (حقوق کی روش) هم مشکل داریم که در حال برطرف کردن مشکل هستیم.

تاج در پاسخ به این سئوال که آیا با کی روش صحبت و برخوردی به خاطر مصاحبه روز گذشته اش داشته است؟ یادآور شد: با آقای کی روش صحبت کردم. خودم در امارات نیستم و در ایران به سر می برم. صحبت های کافی صورت گرفته است. البته یک صحبت هایی در بحث ترجمه ای که کی روش انجام داده است مطرح شده است.

وی درباره اینکه بحث مربوط به پرسپولیس و وزیر ارتباطی به ترجمه حرفهای کی روش ندارد، گفت: من بحث مربوط به مردم را عرض کردم. صحبت درباره پرسپولیس و مسائل غیر فنی وظیفه کی روش نیست. فقط و فقط بحث فنی است که کی روش باید به آن بپردازد.

رئیس فدراسیون فوتبال در پایان گفت: تا الان که خبرهای تیم ملی در جام ملت هاخوب بوده است به جز بحث های حاشیه ای. باید روی حفظ یک رویه اصولی و سعه صدر در جهت کسب نتایج بهتر قدم برداریم. اگر صحبتی هم یک سرمربی انجام داده که مسبوق به سابقه بوده است دنبال این هستیم که تیم ملی نتایج مطلوبی بگیرد. همه باید مدیریت شود تا نتایج دستخوش حاشیه ها نشود و به کام مردم تلخ نشود.