به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت زاده، در خطبه های نماز جمعه این هفته مرند در حسینیه امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه در آستانه برگزاری جشن های ۴۰ امین سال پیروزی انقلاب اسلامی و ایران بدون شاه قرار گرفته ایم، خاطرنشان کرد: دشمن می خواهد مردم را نسبت به عملکرد انقلاب اسلامی مایوس کند، اما همه وظیفه داریم که عملکرد ۴۰ سال قبل انقلاب اسلامی را تبیین و پیشرفت هایی که در طول این ۴ دهه حاصل شده بیان کنیم.

وی افزود: ملت به عنوان صاحبان اصلی انقلاب و مسئولین خدمت گزار به عنوان امین مملکت، باید بدانند که انقلاب اسلامی امروز در دنیا تاثیرگذار است، به گونه ای که معترضان جلیقه زردهای فرانسوی، الگوی خود را انقلاب اسلامی می دانند.

امام جمعه مرند با اشاره به اینکه امروز دیگر حرف آمریکا و اروپا در دنیا نافذ نیست، تصریح کرد: جان کری وزیر خارجه اوباما با وزیر خارجه روسیه آتش بس در سویه را اعلام کردند که عملی نشد، اما ایران وقتی آتش بس اعلام کرد عملی شد و گروه های تفکیری از بین رفت و دولت سوریه مسلط بر کشور شد.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده ادامه داد: امام خمینی(ره) نسبت به از بین رفتن شوروی هشدار داده بود اما چه کسی می دانست که روزی آن قدرت برتر دنیا از هم خواهد پاشید، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز فرمودند بشاراسد باید بماند و شاهد بودیم که آمریکا نظامیان خود را از منطقه خارج کرد و امروز به صورت پنهانی وارد عراق می شود، به امید خدا روزی می رسد که به صورت پنهانی و شبانه نیز نخواهند توانست وارد منطقه خاورمیانه شوند چرا که قرن ۲۱ قرن ظهور خورشید اسلام ناب محمدی خواهد بود.

وی با بیان اینکه هیچ کس حق ندارد از خطوط قرمز نظام عبور کند، تاکید کرد: اولویت ما امروز دور زدن تحریم ها و اصرار و پافشاری بر اقتصاد مقاومتی و منافع ملی ایران است، مسئولان نیز باید دنبال تحقق این اهداف باشند، هیچ گروه و نماینده و حزبی نباید بدون کارشناسی، سخنی به میان آورد که برای نظام هزینه بردار باشد.

امام جمعه مرند ابراز داشت: پیش از انقلاب اسلامی، اگر زن روستایی زایمان می کرد باید بر روی تراکتور به شهر می آوردند، اما امروز خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها نیز به مردم ارائه می شود و این به برکت حضور مردم در صحنه بود.

اسرائیل بداند امروز ایران با او هم مرز است

خطیب نماز جمعه مرند با اشاره به اینکه نتانیاهو هفته گذشته حرف های بزرگ تر از دهانش گفته بود، خاطرنشان کرد: فرمانده کل سپاه طی مصاحبه ای اعلام کرد که امروز ایران با اسرائیل هم مرز است نه اسرائیل با ایران و نیروهای ایران در منطقه جولان حضور دارند.

وی افزود: ماهواره جدید کاملا ایرانی هفته گذشته پرتاب شد و قرار بود در ۶۰۰ کیلومتری زمین قرار بگیرد که پس از طی ۵۰۰ کیلومتر متوقف شد.

این استاد حوزه علمیه اذعان داشت: زمانی می گفتند ایرانی توان آفتابه ساختن هم ندارد، اما دشمنان ببینند که ایران پس از ۴۰ سال اقدام به پرتاب ماهواره می کند که البته این برای اولین بار نیست.

دولت نظارت بر قیمت ها را عملی کند

امام جمعه مرند در بخش دیگری با اشاره به جلسه هیات دولت و وزرا با حضور استانداران گفت: رئیس جمهور توصیه هایی خوبی ارائه کرد و انصافا دولت به مساله و وضعیت کشور مسلط شده اما مردم انتظار دارند نظارت و کنترل بر قیمت ها عملی شود؛ دولت باید ابتدا از خود آغاز کند تا برخی شرکت های دولتی بر سر مردم کلاه نگذارند.

وی همچنین با تسلیت به مناسبت سقوط هواپیمایی ارتش عنوان کرد: نیروهای ارتش سپر عزت ما هستند، اگر امروز ایران مطابق آمار جهانی، ۱۳ امین قدرت جهانی است به لطف خدمت نیروهای ارتش است.

آیت الله سبحانی علامه حلی زمان است

استاد حوزه علمیه در ادامه با اشاره به برگزاری همایش بزرگداشت آیت الله سبحانی در تبریز خاطرنشان کرد: آیت الله سبحانی تاکنون ۳۲۰ کتاب مرجع نوشته که در دانشگاه ها و حوزه های علمیه تدریس می شود.

وی با بیان اینکه آیت الله سبحانی علامه حلی زمان است و جزو شاگردان بسیار بزرگ امام خمینی(ره) بود، ابراز داشت: این مرد بزرگ مرد پرکار بی نشانی است که هیچ کجا خود را مطرح نمی کند، مادرشان به رحمت خدا رفته بود که جلسه درس را تعطیل نکردند و این نظم ایشان مثال زدنی است.