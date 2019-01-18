بنیاد مسکن بار روی دوش روستاییان صفادشت را سنگین تر نکند

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سید حسین حسینی در خطبه های نماز جمعه این هفته صفادشت گفت: دشمنان داخلی و خارجی و خائنین همه بسیج شده اند تا به این مردم فشار بیاورند و مردم را عصبانی بکنند و مردم را بیکار تر و ضعیف تر بکنند.

وی افزود: آن ها می خواهند، مردم را در مقابل نظام و انقلاب قرار بدهند و وقتی این اتفاق افتاد دشمن هر دو را یعنی هم انقلاب و هم مردم را بزند، لذا مسئولین در کلان این را متوجه بشوند و همه توان خود را بگذارند تا از طریق اقتصاد مقاومتی تو دهن دشمنان بزنند و به مردم خدمت بکنند.

امام جمعه صفادشت با تاکید بر این که مسئولین بخش و شهرستان هم باید جهاد کرده و در بین مردم باشند، افزود: مسئولان از مردم فراری نباشند و بیایند و از درد و مشکلات مردم اطلاع پیدا کنند و مشکلاتشان را حل بکنند چون بسیاری از مشکلاتی که مردم دارند با تدبیر بهتر مسئولین حل خواهد شد.

حسینی در ادامه با برشمردن مشکلات مردم درمنطقه امیرآباد قشلاق و دهستان اختر آباد گفت: بر خلاف وعده هایی که مسئولان مبنی بر تامین آب شرب مردم در دهستان اخترآباد داده بودند، ولی در تابستان امسال شاهد بودیم در برخی مناطق مردم ۲ ماه با نبود آب شرب مواجه شدند.

وی با اشاره به صدور اخطاریه بنیاد مسکن به برخی از صاحبان زمین ها و خانه که ۲۰ سال از زمان ساخت آن ها گذشته و فاقد سند مالکیت هستند، افزود: مردم می خواهند، سند بگیرند، اما یک هزینه هنگفتی را باید بپردازند، که توان پرداخت این مبالغ را ندارند و از طرفی الان باید روستاییان را کمک کرد، نه این که بارشان را سنگین تر کنید، آب که ندارند، فاصله زیادی که با شهر دارند و خیلی از امکانات را هم که ندارند، این طوری اذیت هم بشوند، دیگر به چه امیدی در روستاها بمانند .