به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دفتر امامجمعه قیدار، حجتالاسلام علی موسوی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه شهر قیدار به مقاومت ۴۰ ساله مردم ایران اشاره کرد و افزود: ملت بینظیر ایران با رشد و بالندگی خود آرزوی دشمنان را نقش بر آب کرده و با اتحاد و همدلی، جشنهای پیروزی انقلاب را برگزار خواهد کرد.
وی به قرار گرفتن در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اشاره و اظهار کرد: همین موضوع باعث متفاوت شدن جشنهای امسال با سالهای گذشته شده است.
امامجمعه قیدار با یادآوری مقاومت ۴۰ ساله مردم ایران افزود: ملت بینظیر ایران با رشد و بالندگی خود آرزوی دشمنان را نقش بر آب کرده و با اتحاد و همدلی، جشنهای پیروزی انقلاب را برگزار خواهد کرد.
موسوی استقرار حکومت و ولایت حق را مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی دانست و گفت: این مهم و خروج از تاریکی و ظلمت همراه با تحقیر ملت ایران در دوران گذشته نباید فراموش شود.
وی به شکلگیری تمدن اسلام ناب محمدی در شرق عالم با پیامهای جدید اشاره کرد و افزود: اوجگیری این تمدن با افول تمدن غرب به رهبری آمریکا همزمان شده است.
امامجمعه قیدار به بازداشت مجری شبکه «پرس تی وی» اشاره کرد و ادامه داد: این خبرنگار با داشتن سابقه فعالیت در راستای احقاق حقوق جمهوری اسلامی طی هفته گذشته در امریکا بازداشت و از ابتداییترین حقوق هم محروم شده است که از همین رو لازم است دستگاه دیپلماسی با جدیت تمام این مسئله را پیگیری و زمینه آزادی این خبرنگار متعهد را فراهم کند.
وی به قرار گرفتن در آستانه شهادت حضرت زهرا سلامالله علیها اشاره و تأکید کرد: در تاریخ مظلومیت شیعه، شاید واقعهای جانگدازتر و جانسوزتر از شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا(س) ثبت نشده باشد.
موسوی ادامه داد: حضرت زهرا(س) از جایگاه رفیع امامت دفاع کرد و با تمام وجود، توان و قدرت خود با غصب این حق الهی مبارزه کرد و در این مسیر بهعنوان اول شهید راه ولایت به شهادت رسید و الگوی همه مبارزان راه حق و دفاع از حریم ولایت شد.
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