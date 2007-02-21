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۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۷:۳۵

وزیر امور خارجه اتریش ؛

به دنبال حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران هستیم / بسته مشوقها همچنان روی میز است

به دنبال حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران هستیم / بسته مشوقها همچنان روی میز است

وزیر امور خارجه اتریش با تاکید بر حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران خاطرنشان کرد که بسته مشوقهای گروه 5+1 همچنان روی میز قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسمی کویت (کونا)، "اورزلا پلاسنیک" وزیر خارجه اتریش در پایان دیدار خود با "عبدالرحمن  العطیه" دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در وین به خبرنگاران گفت : دستان ما برای گفتگو دراز است و تمایل فراوانی به دستیابی به راه حلی دیپلماتیک داریم و بسته مشوقها همچنان روی میز قرار دارد.

وی همچنین بر اجرای تحریم های شورای امنیت علیه ایران در صورت پافشاری تهران به ادامه فعالیت های غنی سازی اورانیوم تاکید کرد.

پنج کشور دائم شورای امنیت به همراه آلمان در ژوئن گذشته بسته ای از مشوقها را به ایران پیشنهاد کردند که در آن به ازای تعلیق غنی سازی اورانیوم، منافع تجاری و امنیتی و فناوری در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 451643

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