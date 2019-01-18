به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در مصلای قدس این شهر برگزار شد در سخنانی با تبیین بخش‌هایی از بیانات مهم رهبر معظم انقلاب در دیدار امسال مردم قم در سالروز قیام تاریخی ۱۹ دی با اشاره به سخنان ایشان در خصوص نقشه دشمنان در مورد قم، گفت: دشمن می‌خواهد قم را به آنتی‌تز انقلاب تبدیل کنند و ایشان فرمودند حوزه‌های علمیه باید انقلابی بمانند و امسال نیز در روز ۱۹ دی هشدار دادند که نباید دست‌های خائن روحیه انقلابی قم را کم‌رنگ کنند.

وی ابراز داشت: دست‌های خائن می‌خواهند حوزه‌ها را از انقلاب اسلامی جدا و نسبت به نظام اسلامی بی‌تفاوت کنند و از سوی دیگر به فکر خواب آشفته خود و غالب کردن سبک زندگی غربی به جای سبک زندگی اسلامی در قم هستند که این مسائل همت اهالی و بزرگان قم را می‌طلبد که نباید اجازه دهند این اهداف پلید محقق شود.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) افزود: مردم شهر مقدس قم مصمم هستند با هدایت مراجع تقلید و حوزه‌های علمیه و با حمایت مردان، زنان و جوانان و به اذن خداوند و الطاف امام عصر(عج) با برنامه‌ریزی و تدبیر به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک بگویند و به افراد ناآگاه در این عرصه ارشاداتی دهند و دست‌های افراد خائن را از قم قطع کنند.

توجه به معیشت اقشار ضعیف جامعه

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در دیدار ۱۹ دی مردم قم در خصوص اولویت توجه به معیشت اقشار ضعیف جامعه توسط مسئولان تأکید کردند که موضوع مهمی است.

آیت الله سعیدی ادامه داد: ما در نماز جمعه از تمامی دولتمردان می‌خواهیم که به صورت ملموس نشان دهند که به فکر محرومان هستند و فقط دادن آمار، کافی نیست و باید به منویات مقام معظم رهبری در این زمینه توجه کنند.

وی گفت: از قوه قضاییه می‌خواهیم در مبارزه با مفاسد اقتصادی و مفسدان بزرگ به اقدامات قاطعانه خود ادامه دهد و مراقب جریان‌های خطرناک در این عرصه باشند.

امام‌جمعه قم گفت: رهبر معظم انقلاب همچنین در این دیدار از مسئولین خواستند تا از اشرافی‌گری پرهیز کنند و به فکر طبقه ضعیف جامعه باشند چرا که دشمنان به دنبال ایجاد شکاف بین مردم و مسئولان هستند و مردم نیز در این زمینه باید هوشیار باشند و مسئولان نیز باید با حمایت از تولید داخلی امیدها را در کشور زنده کنند.

وی عنوان داشت: رهبر معظم انقلاب در راستای حمایت از جوانان برای حضور و فعالیت در فضای مجازی نیز توصیه‌هایی داشتند.

آیت الله سعیدی افزود: داشتن شجاعت و عقلانیت در برابر یاوه‌گویی‌های آمریکا نیز از دیگر تذکرات مقام معظم رهبری به مسئولان بود که نباید به تهدیدهای دشمنان و وعده و حتی امضای آن‌ها اعتنا کرد و این سخن رهبری تأکید بر بیان تاریخی حضرت امام است که فرمود «قدرت حقیقی جهان قدرت خداوند است» و بر همین اساس امام راحل کلام ماندگاری را فرمودند که «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند».

وی در بخش دیگری از خطبه‌های خود گفت: سانحه هواپیمای ارتش موجب تأثر شد که امیدواریم با پیگیری لازم علل حادثه شناسایی و از تکرار آن جلوگیری شود.

توجه به مطالعه احکام و آیات قرآن در جمع خانواده‌ها

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) در ادامه در توصیه‌ای به خانواده‌ها گفت: خانواده‌ها باید در کنار فعالیت‌های روزانه، ساعتی به مطالعه احکام و آیات قرآن در جمع خانواده بپردازند.

آیت الله سعیدی در ادامه خطبه‌های خود عنوان کرد: مسئولان باید به حل مشکلات معیشتی بر پایه راه حل‌های انسجام ملی و تدابیر مقام معظم رهبری بیندیشند.

وی گفت: امروز از برجام جسم بدون روحی باقی مانده و هیچ کدام از انتظارات دولت از برجام محقق نشد.

امام جمعه قم افزود: وزیر امور خارجه کشورمان در سال ۹۲ گفت هدف از مذاکرات رفع تحریم‌ها است، در حالی که این روزها می‌گوید هدف از برجام رفع تحریم‌ها نبود و این گفته‌ها نشان می‌دهد که برجام نه تنها موجب برداشتن تحریم‌ها نشده، بلکه تحریم‌ها را تشدید کرده است.