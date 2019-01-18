مسئولان مبارزه با فساد را جدی بگیرند و با متخلفان برخورد کنند

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی برگزار شد اظهارداشت: در نگاه قرآنی افراد مومن باید احسان و نیکوکاری را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند تا عاقبت بخیر شوند.

وی اضافه کرد: هر کس اهل تقوی و احسان و نیکومنشی باشد و فکرش توحیدی، ولایی بوده و معرفت به خدا داشته باشد و اعمالش را برای جلب رضای خدا انجام دهد خدا از او حمایت کرده و عزت، آبرو و آخرت او را تضمین می کند.

آیت الله عابدینی بیان کرد: رفاقت و دشمنی های ما هم باید با اندازه نگاه و عقیده ما با خدا تنظیم شود تا محسن محسوب شویم و اگر کاری کنیم که خدا خوشش آمد دیگر نباید از چیزی خوف و غم و اندوه داشته باشیم چون تحت حمایت خدا هستیم.

خطیب جمعه قزوین تصریح کرد: اگر کسی همه وجودش و هم و غمش خدا باشد عاقبت بخیر می شود و این که خود را وابسته به افرادی کرده ایم که هیچ جایگاهی ندارد عاقبتی ندارد اما هر کس محسن باشد بهترین اتکا را دارد.

وی اظهارداشت:باید در راه خدا از مال، فرزند و خانواده بگذرید تا به هلاکت نیفتید، در راه غیر خدا هر کاری کنید نتیجه ندارد اما اگر نیکومنش باشید، بدانید خدا محسنین را دوست دارد.

حفظ وحدت میان مردم ضروری است

آیت الله عابدینی در ادامه خطبه های نماز با بیان داستان حضرت یوسف گفت: از قصص قرآنی و تاریخ درس بگیریم و بدانیم تنها با اتکا به خداوند سرنوشت ما به سمت سعادت خواهد رفت.

وی گفت: امام راحل رفتار و عقاید محسنانه داشت و سیره زندگی ایشان آموزنده است، چقدر ظلم دید و به زندان رفت و تبعید شد اما چون با خدا بود، عزت یافت و وعده قرآنی محقق و پایه گذار انقلاب اسلامی شد.

آیت الله عابدینی در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به مناسبت های روز گفت: در آستانه شهادت صدیقه کبری(س) این ایام را تسلیت گفته و امیدواریم با مطالعه زندگی معصومین الگوی درستی در زندگی بگیریم و سعادت خود را پیدا کنیم.

وی اضافه کرد: ما باید با یکدیگر صمیمی و متحد باشیم و حتی ‌در برابر دشمن به هم دیگر لبخند بزنیم تا آنها سوء استفاده نکنند و در شرایط کنونی وظیفه داریم وحدت و مقاومت و امیدواری خود را حفظ کنیم.

مسئولان مبارزه با فساد را جدی بگیرند

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در ادامه گفت: به مسئولان می گویم مبارزه با فساد و تبعیض را جدی بگیرید و امید مردم را تقویت کنید، این همه استعداد و ظرفیت و توانمندی و انسانهای عالم داریم که باید قدردان باشیم و نظارت را بیشتر کنیم تا از فساد جلوگیری شود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قوین تصریح کرد: البته به برخی مسائل موجود و مشکلات اقتصادی گلایه داریم و آن را در رسانه ها و تریبون های نماز جمعه مطرح می کنیم تا مسئولان به فکر چاره باشند اما در برابر دشمن محکم ایستاده ایم و با تبعیت از رهبری در مسیر حفظ آرمانها تلاش می کنیم تا این امانت را به صاحب اصلیش بسپاریم.

اقتدار مسلمانان جهان بیشتر شده است

عابدینی با اشاره به پیروزی های مردم غزه اظهارداشت: مردم غزه هر چند سلاحی ندارند اما همین مردم توانستند رژیم منحوس اسرائیل را به خاک ذلت بکشانند به طوری که آنها تقاضای آتش بس کردند و رهبر و مردم ما از این ملت پشتیبانی کردند وخدا هم حمایت کرد و شاهد پیروزی آنها بودیم و امیدواریم بزودی شاهد پیرزوی ملل مظلوم جهان علیه استکبار شرق و غرب باشیم.

وی اضافه کرد: برای مردم مسلمان فلسطین، غزه، یمن، سوریه و عراق آرزوی پیروزی داریم و امیدواریم همه ملل مظلوم جهان بر ظلم و ستم فائق آیند.

خطیب جمعه قزوین با اشاره به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا اظهارداشت: پمپئو گفته ایران جسور تر از قبل شده و حزب الله در زراد خانه های خود ۱۰۰ هزار فروند موشک دارد که به سمت اسراییل هدف گرفته، البته باید گفت این آمار گذشته است و امروز موشکهای ما چندین برابر شده که به لطف الهی علیه آمریکا و متحدن شما آماده شده و آمادگی مسلمانان هم بسیار قویتر از گذشته شده است.

آیت الله عابدینی یادآورشد: اگر آمریکا این روزها از عراق و سوریه فرار کرده باید بزودی از دیگر کشورها هم فرار کند زیرا مسلمانان قدرتمندتر و شما شکست پذیر تر شده اید.

امام جمعه قزوین با تسلیت رحلت شیخ عباس قمی گفت: ایشان شخصیتی بزرگ و دریای اخلاص بود که ۳۱ عنوان کتاب دارند و مفاتیح الجنان بسیار معروف است که باید آثار این عالم را جوانان هم مطالعه کنند و درس بگیرند.

وی به سالروز ترور حسنعلی منصور هم اشاره کرد و یادآورشد: حسنعلی منصور توسط شهید بخارایی به هلاکت رسید و این کار شجاعانه منشا قیام سایر مسلمانان شد.

انقلاب اسلامی تحفه ای الهی بود

عابدینی اضافه کرد: در آستانه دهه فجر یادی می کنیم از تشکیل کمیته استقبال امام در روزهای انقلاب که جنب و جوش زیادی در کشور ایجاد کرد و آمدن امام مدیریت شد هرچند درگیری های زیادی در ایام قبل از انقلاب صورت گرفت اما اعلامیه امام تکثیر شد و از قم به سایر شهرها رسید و در قم مردم قیام کردند و شهر را در اختیار خود گرفتند و سرانجام شاهد ورود امام و پیروزی انقلاب شدیم.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی یک تحفه الهی بود که چون ملت ما لیاقت آن را پیدا کرد نصیبش شد و امروز هم هر چقدر لیاقت خود را بالا ببریم نعمت های الهی بیشتر می شود، اگر ملت ایران قیام کرد و انقلاب شد و امام امد اگر ملل جهان قیام کنند حضرت مهدی(عج) خواهد آمد.