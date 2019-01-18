بیشتر راه های اصلی و فرعی آذربایجان شرقی لغزنده است

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام مسئولان پلیس راه استان بیشتر راه های استان به علت بارش برف و کولاک لغزنده است و رانندگان وسائط نقلیه باید احتیاط لازم را داشته باشند .

در اکثر محور های استان از جمله آزاد راه تبریز تهران و محور تبریز میانه، تبریز- اهر- کلیبر بارش برف گزارش شده و رانندگانی که قصد تردد در این محورها را دارند باید از زنجیر چرخ و لوازم ایمنی خودرو استفاده کنند.

رئیس پلیس راه استان همچنین از رانندگان وسائط نقلیه خواست در ایام بارش برف و یخبندان از مسافرت های غیر ضروری پرهیز کنند.

سرهنگ رضا کریمی نژاد از رانندگان درخواست کرد در صورت اقدام به سفر تجهیزات و وسایل زمستانی همراه داشته و با احتیاط رانندگی کنند.

گفتنی است به رغم بارش نسبتا سنگین برف در آذربایجان شرقی به گفته مسئولان محلی همه راه های اصلی و فرعی این استان باز است و آمد و شد در آن ها جریان دارد.