به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی خاتمی در خطبههای نماز جمعه زنجان با بیان اینکه امروز جهان شاهد اقتدار، عزت و توسعه ایران اسلامی در عرصههای مختلف است، افزود: آنچه امروز شاهد آن هستیم تداوم موفقیتهای جوانان و دانشمندان ایرانی در عرصههای مختلف است که در تضاد با سیاستهای استعماری دنیای استکبار است.
وی تداوم روند موجود در توسعه کشور را نیازمند همگرایی و همراهی همه آحاد جامعه در بخشها و مسئولیتهای مختلف عنوان کرد و با بیان اینکه نگاه به آینده باید نگاه با امید و اقتدار باشد، ادامه داد: آمریکا و دولتهای غربی همواره به دنبال منافع خود بودهاند و هرگز نباید به دشمن اعتماد کنیم بلکه باید به توان و همبستگی داخلی تکیه کرده و بر مشکلات پیروز شویم.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان با بیان اینکه دشمنی آمریکا با ملت ایران ریشه در آزادیخواهی و استکبارستیزی ملت ایران دارد، گفت: ملت بزرگ ایران هرگز در برابر زیادهخواهی دولت استکباری آمریکا کوتاه نخواهد آمد.
خاتمی افزود: ۶۰ سال پیش آمریکا علیه کشورمان توطئه و جنایت کرده است و میتوان گفت انقلاب اسلامی و خیزش ملت ایران نتیجه جنایتها و دشمنی آمریکا با ملت ایران است.
وی با بیان اینکه در برگ برگ تاریخ ایران اسلامی شاهد دشمنی آمریکا علیه ملت ایران هستیم، گفت: از کودتای ۲۸ مرداد علیه مصدق تا به امروز، با حجم گسترده از دشمنیهای آمریکا مواجه بودیم.
خاتمی یادآور شد: حمایت از صدام، برنامهریزی کودتاهای متعدد طی ۴۰ سال اخیر، ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران، هدف قرار دادن نفتکشهای ایرانی، تحریمهای گسترده و بیش از ۷۰ توطئه دیگر از جنایات آمریکا علیه مردم ایران است.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان پایبند نبودن آمریکا به تعهدات خود در برجام را یادآور شد و افزود: آمریکا با وجود امضای برجام، امضای خود را هم کنار زد و این نشان داد که باید در مقابل آمریکا ایستادگی کنیم.
خاتمی در ادامه با بیان اینکه با وجود همه توطئهها و دشمنیهای دنیای شرق و غرب علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، امروز ایران مقتدر و باعزت در عرصههای مختلف فعال است، گفت: به کوری چشم دشمنان، نظام و انقلاب باصلابت به پیش خواهد رفت و دشمن آرزوهای خود را به گور خواهد برد.
وی افزود: ایران اسلامی امروز حاصل ایثار و تلاش شهدا و ایثارگران است که طی مقاطع مختلف در صحنههای دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی جان خود را فدای اقتدار ایران اسلامی کردند.
خاتمی به همزمانی دهه فجر امسال با ایام شهادت حضرت زهرا(س) اشاره کرد و گفت: جشنهای انقلاب باید با شکوه و عظمت برگزار شود و درعینحال با توجه به همزمانی با شهادت حضرت زهرا (س) باید مراسمهای این ایام نیز با شکوه و با عظمت برگزار شود و نباید برگزاری این دو مراسم همدیگر را تحتالشعاع قرار دهد.
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