به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمان خدایی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای بسیار زیادی را برای مردم و کشورمان به دنبال داشت و همچنان بعد از چهار دهه انقلاب اسلامی در مسیر پیشرفت و اقتدار بیشتری قرار گرفته است.

وی با اشاره به دستاوردهای متعدد انقلاب اسلامی برای ملت ایران، افزود: تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کشور ما وابسته به ابرقدرت ها بود ولی با پیروزی انقلاب این وابستگی به صورت کامل قطع شده است.

امام جمعه سنندج ادامه داد: پیروزی انقلاب باعث شد تا بار دیگر هویت اسلامی و دینی به مردم کشورمان باز گردد و این مهم دستاورد های بیشمار دیگری را نیز برای ما به دنبال داشته است.

وی عنوان کرد: رژیم پهلوی به دنبال بی حجابی و بی بند و باری در کشور بود و به همین دلیل با پیروزی انقلاب اسلامی هویت دینی به مردم بازگشت و امروز حجاب و عفاف به عنوان یک اصل مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به وفات یکی از ماموستا های اهل سنت در سنندج، افزود: مرحوم ماموستا محمد کریم یوسفی از جمله چهره‌های درخشان در خدمت به آموزه‌های دینی و اسلامی در استان کردستان و منطقه بود.

ماموستا خدایی یادآور شد: احترام و اکرام علما و روحانیون از سوی مردم منطقه مالی تقدیر و خوشحالی این قشر از امیدواریم که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

امام جمعه سنندج ادامه داد: تحصیل علم و دانش و تلاش برای ارتقای جایگاه علمی جامعه یکی از نیازهای لازم و ضروری است و باید زیرساخت‌های این مهم به صورت ویژه می شود.

ماموستا خدایی اظهار داشت: تلاش برای کسب روزی حلال یکی از تاکیدات جدی دین مبین اسلام است و همه ما به عنوان مسلمان باید در این راستا حرکت کنیم.