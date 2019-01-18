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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۰۲

امام جمعه سنندج:

پیروزی انقلاب اسلامی کشور را از وابستگی به ابرقدرت‌ها نجات داد

پیروزی انقلاب اسلامی کشور را از وابستگی به ابرقدرت‌ها نجات داد

سنندج- امام‌جمعه سنندج با اشاره به دستاوردهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گفت: پیروزی انقلاب کشور را از وابستگی به ابرقدرت‌ها نجات داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمان خدایی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای بسیار زیادی را برای مردم و کشورمان به دنبال داشت و همچنان بعد از چهار دهه انقلاب اسلامی در مسیر پیشرفت و اقتدار بیشتری قرار گرفته است.

وی با اشاره به دستاوردهای متعدد انقلاب اسلامی برای ملت ایران، افزود: تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کشور ما وابسته به ابرقدرت ها بود ولی با پیروزی انقلاب این وابستگی به صورت کامل قطع شده است.

امام جمعه سنندج ادامه داد: پیروزی انقلاب باعث شد تا بار دیگر هویت اسلامی و دینی به مردم کشورمان باز گردد و این مهم دستاورد های بیشمار دیگری را نیز برای ما به دنبال داشته است.

وی عنوان کرد: رژیم پهلوی به دنبال بی حجابی و بی بند و باری در کشور بود و به همین دلیل با پیروزی انقلاب اسلامی هویت دینی به مردم بازگشت و امروز حجاب و عفاف به عنوان یک اصل مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به وفات یکی از ماموستا های اهل سنت در سنندج، افزود: مرحوم ماموستا محمد کریم یوسفی از جمله چهره‌های درخشان در خدمت به آموزه‌های دینی و اسلامی در استان کردستان و منطقه بود.

ماموستا خدایی یادآور شد: احترام و اکرام علما و روحانیون از سوی مردم منطقه مالی تقدیر و خوشحالی این قشر از امیدواریم که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

امام جمعه سنندج ادامه داد: تحصیل علم و دانش و تلاش برای ارتقای جایگاه علمی جامعه یکی از نیازهای لازم و ضروری است و باید زیرساخت‌های این مهم به صورت ویژه می شود.

ماموستا خدایی اظهار داشت: تلاش برای کسب روزی حلال یکی از تاکیدات جدی دین مبین اسلام است و همه ما به عنوان مسلمان باید در این راستا حرکت کنیم.

کد مطلب 4516439

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