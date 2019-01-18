گرد و خاک تا فردا در خوزستان ماندگار است

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته حداکثر دمای استان در امیدیه با ۲۲ درجه و حداقل دمای استان با منفی ۱.۱ در دهدز گزارش شده است؛ طی همین مدت حداقل دمای شهر اهواز هشت و حداکثر ۱۹ درجه سانتیگراد بود.

وی در خصوص بارندگی ۲۴ ساعت گذشته در استان گفت: شهر آغاجاری ۱، امیدیه ۰.۵، اهواز ۱، ایذه ۱۲.۳، بهبهان ۳.۱، حسینیه ۱.۱، دهدز ۹.۵، رامهرمز ۲.۲، شوشتر ۰.۲، لالی ۰.۲، مسجدسلیمان ۶.۷ و هندیجان ۰.۳ میلیمتر بارندگی داشتند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: طی امروز شاهد کاهش دید افقی و افزایش آلودگی هوا به دلیل ورود توده گرد و خاک هستیم که با توجه به پایداری نسبی جو این با شدت و ضعف تا فردا تداوم دارد؛ همزمان این پدیده در مناطق جنوبی عربستان و مرزهای شرقی ایران و درون کشور افغانستان قابل مشاهده است.

سبزه زاری عنوان کرد: آخرین تصویر ماهواره از ورود و استیلای پدیده گرد و خاک به خوزستان نشان دهنده پدیده گرد و خاک است و با توجه به شرایط جوی انتظار ماندگاری این پدیده گرد و خاک تا فردا در استان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه تا اواسط هفته روند افت دما مشاهده می شود، ادامه داد:طی امروز هم در ارتفاعات شمالی و شمال شرقی احتمال رگبار پراکنده وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در خصوص دید افقی شهرهای این استان تا ساعت ۱۰:۳۰ امروز گفت: شعاع دید در دزفول یک هزار و ۵۰۰ متر، بستان ۳۰۰، اهواز ۷۰۰، مسجدسلیمان یک هزا رو ۵۰۰، آبادان ۸۰۰، ماهشهر یک هزار و ۲۰۰، شوشتر ۹۰۰، ایذه پنج هزار، شادگان ۵۰۰، لالی چهار هزار، گتوند یک هزار، شوش، هندیجان پنج هزار و آغاجاری نیز پنج هزار متر بود.