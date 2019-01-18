غلظت ذرات معلق در هوای زاهدان به ۱۴ برابر حد مجاز رسید

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته حداکثر سرعت وزش باد همراه با گرد و خاک در زاهدان به ۹۴ کیلومتر بر ساعت رسید که موجب شد غلظت ذرات معلق در هوای شهر زاهدان به ۱۴ برابر حد مجاز برسد.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت میزان غلظت ذرات معلق در هوای شهر زابل نیز به بیش از ۱۳ برابر حد مجاز رسیده است، افزود: این شرایط علاوه بر کاهش دید افقی موجب کاهش کیفیت هوا و اختلال تردد در مسیر های مواصلاتی استان شده است.

رئیس گروه پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: همچنین براساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی و مدل های جوی وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در شمال استان سیستان و بلوچستان تا شنبه شب ادامه دارد.

وی گفت: از همین رو در زمان طوفان در جاده های مواصلاتی استان به ویژه جاده های «زاهدان – زابل»، «زاهدان- نهبندان»، «زابل- نهبندان»، «زاهدان- بم» و «ایرانشهر-ریگان-بم» طوفان گردوخاک سبب کاهش دید، کندی عبور و مرور و اختلال تردد می شود.

ملاشاهی گفت: طی این مدت در جنوب و سواحل استان سیستان و بلوچستان نیز افزایش غبار و وزش باد همراه با گرد و خاک با شدت کمتر پیش بینی می شود.

وی با اشاره به اینکه در روزهای جمعه و شنبه در ارتفاعات مرکزی و جنوبی سیستان و بلوچستان شرایط برای رگبارهای پراکنده محیا است، بیان داشت: از روز شنبه تا اواخر هفته آینده به علت وزش بادهای شمالی کاهش محسوس دمای هوا و یخبندان شبانه به ویژه در نیمه شمالی استان پیش بینی می شود.