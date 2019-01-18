پیوند انقلاب اسلامی با جبهه مقاومت ناگسستنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عباسعلی مغیثی ظهر جمعه در مصلی نماز جمعه نهاوند با تسلیت فرارسیدن ایام فاطمیه و همچنین شهادت جمعی از سربازان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سانحه هوایی بوئینگ ۷۰۷ ارتش، گفت: اگر تقوا پیشه کنیم قدرت تشخیص حق و باطل را خواهیم داشت.

وی بابیان اینکه آن‌هایی که فریب دشمن را می‌خورند و ابزار دست آن‌ها می‌شوند همچون منافقین هستند که انقلاب را نادیده گرفتند و در مسیر دشمن قرار گرفتند بر لزوم تقویت و کمک به جبهه مقاومت تاکید کرد و گفت: کمک به جبهه مقاومت اگر ناچیز هم باشد چون در راستای اجرای امر ولایت و برای رضای خداست ارزشمند است.

وی با اشاره به رهنمودهای امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه انقلاب اسلامی تحفه الهی به ملت ایران بود چراکه ولایت را احیاء کرد، گفت: متأسفانه برخی به این مسائل توجه ندارند.

امام جمعه نهاوند بابیان اینکه گاهی ما از انقلاب تنها آثار و برکات مادی را می‌خواهیم و به دنبال این هستیم چه‌کارهایی انجام شده است، گفت: طی ۴۰ سال گذشته ایران اسلامی در زمینه های مختلف دارای پیشرفت بوده که این پیشرفت ها با توجه به دشمنی و تنگ نظری کشورهای بیگانه شبیه معجزه بوده است.

وی بابیان اینکه افق دید امام از انقلاب به دوردست‌ها بود، گفت: امام فرمودند که در این مملکت کاری شده که اگر دهها بار مملکت را ویران کنی و مجدد بسازی ارزش آن را دارد و آن کار چیزی جز حاکمیت ولایت و نجات یک ملت از چنگال طاغوت نبود.

امام‌جمعه نهاوند گفت: ۴۰ سال است که دشمنان ایران اسلامی به هر دری می زنند تا کاری از پیش ببرند و جلوی پیشرفت ایران اسلامی را بگیرند که موفق نشده اند و این مهم جز با امداد غیبی خداوند شدنی نبود.

وی در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی یک حادثه منطقه‌ای نیست بلکه انقلاب یک حادثه تاریخی است که در آینده تاریخ بشریت اثرگذار است.

حجت‌الاسلام مغیثی بابیان اینکه مقاومت، بصیرت و ولایت مداری مردم انقلاب را حفظ کرده و به دست صاحب اصلی‌ آن می رساند، گفت: ۴۰ سال است شرق و غرب دنیا با ایران دشمنی کرده و از هیچ‌تلاشی برای نابودی حکومت جمهوری اسلامی ایران کم نگذاشتند اما انقلاب با مدد الهی و همراهی مردم پا برجای‌مانده است.

وی در ادامه با اشاره به در پیش بودن دهه فجر، گفت: شعار امسال در ایام‌الله دهه فجر افتخار به گذشته و امید به آینده است.

امام‌جمعه نهاوند اظهار کرد: ایران در تحریم‌ها به خودکفایی، توان دفاعی، پیشرفت‌های علمی متعدد رسید لذا بزرگ‌ترها و آن‌هایی که دوران قبل و بعد انقلاب را دیده‌اند این مسائل را برای جوانان تبیین کنند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا در منطقه به دنبال ناامیدی و بدنام کردن اسلام بوده و هست؛ گفت: امروز انقلاب اسلامی و مقاومت در بلاد اسلامی به هم پیوند خورده‌اند و این پیوند جداناشدنی است.

حجت‌الاسلام مغیثی ضمن بازخوانی توطئه‌های امریکا علیه ایران، گفت: همه دشمنان انقلاب با مقاومت مردم از بین رفتند و یا در بدترین شرایط و خفت هستند.

وی با تأکید بر اینکه از تحریم‌ها فرصت ساختیم، گفت: امروز دشمنان انقلاب به شکست خود اعتراف می‌کنند.