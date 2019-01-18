دشمن به دنبال عصبانی کردن مردم است/ دستاوردهای انقلاب بیان شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبههای این هفته نماز جمعه با اشاره به فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: درک دریای بیکران ابعاد وجودی این بانوی مکرمه برای غیر معصوم مقدور نیست. آنچه بیان میشود گوشهای از فضایل ایشان است که از طریق خودشان قابلفهم شده است.
وی خطاب به نمازگزاران، گفت: زیارتنامه حضرت فاطمه (س) را مطالعه کنید و در آن تأملکنید. در این زیارتنامه مطالب دقیقی عنوانشده است.
خطیب جمعه کرج به خطبه معروف فدک اشاره کرد و گفت: این خطبه پر از معرفت و بصیرت است. مخاطبان را از انحراف بهخوبی آگاه میکند.
نماینده ولیفقیه در استان البرز گفت: یکی از مهمترین انحرافات که تاکنون باقیمانده است نفی حاکمیت خدا بهواسطه حکومت بشری است.
آیتالله حسینی همدانی به حکومتهای سکولار اشاره کرد و گفت: وقتی براثر غفلت اداره امور دنیوی مردم به فردی سپرده میشود که دچار امیال نفسانی است و شریعت کنار گذاشته میشود به بیان صدیقه طاهره نتیجهای جز جابهجایی حلال و حرام ندارد.
وی با تأکید بر اینکه نباید بدعتی در دین وارد شود، گفت: حکم قصاص در قرآن که خداوند میفرماید باعث حیات جامعه است را نادیده میگیرند.
نقش رهبری و تدبیر ایشان باعث ناکامی نقشههای دشمن شده استخطیب جمعه کرج گفت: در حکومت الهی حاکم کسی است که قدرتی ندارد و خود را بدهکار مردم میداند از خدا میترسد و مردم را بندگان خدا میداند که درباره این مردم از او سؤال خواهند کرد و بازخواستش میکنند، این مردمسالاری واقعی است.
نماینده ولیفقیه در استان البرز اضافه کرد: وجود امام معصوم (ع) که خدای تعالی وی را معین کرده است، پراکندی و تفرقه میان امت را از بین میبرد. ریشه هرجومرج را خشک میکند.
آیتالله حسینی همدانی در بخش دیگری تأکید کرد: در زمان غیبت، فقیه جامعالشرایط که تقوی و عدالت او جای عصمت امام را میگیرد، اداره امت را به دست میگیرد.
وی بیان کرد: نقش ولیفقیه در دوران انقلاب اسلامی و بعدازآن در مورد مسائل مختلفی که در کشور واقع شد و میشود بر کسی پوشیده نیست. وجود رهبری نقش راهبردی در نظام دارد.
خطیب جمعه کرج در بخش دیگری بابیان اینکه علی (ع) را خانهنشین کردند، گفت: در این زمان نیز هجمههای زیادی از سوی دشمنان نظام اسلامی متوجه رهبری و امام ما شده است. زیرا اوست که به ملت نظام میدهد.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره به نقش رهبری و تدبیر ایشان که باعث ناکامی نقشههای دشمن شده است، گفت: دشمنان برای رسیدن به اهداف خود به دنبال هجمه علیه رهبری هستند.
در مسئله ولایت محوری و مسائل مربوط به ایشان باید کاری جدی، مطالعاتی و تبلیغی انجام شودآیتالله حسینی همدانی تأکید کرد: در مسئله ولایت محوری و مسائل مربوط به ایشان باید کاری جدی، مطالعاتی و تبلیغی انجام شود.
وی گفت: همه خائنان بهنظام و همچنین دشمنان بدانند اینجا کوفه نیست و مردم ایران علی زمان خود را تنها نمیگذارند.
خطیب جمعه کرج در بخش دیگری با اشاره به اینکه در آستانه چهلسالگی انقلاب هستیم، گفت: جنبه معنوی حرکت مردم در انقلاب پررنگتر از دیگر جنبهها است.
نماینده ولیفقیه در استان البرز گفت: دشمنان میخواهند مردم را عصبانی کنند. اما به فضل خدای بزرگ حضور در مراسم چهلسالگی انقلاب و یومالله بیت و دوم بهمنماه پررنگ و باشکوه خواهد بود.
آیتالله حسینی همدانی در بخش دیگری ادامه داد: دشمنان سعی میکنند هیئتهای مذهبی را از کار بی اندازند و افکار شیعه انگلیسی را در مجالس اشاعه دهند. آرام وارد ایام مبارک دهه فجر میشویم که با ایام فاطمیه مصادف است. باید حرمت ایام لحاظ شود نباید فراموش کنیم که انقلاب ما فاطمی بوده است.
وی بابیان اینکه آمریکاییها اعلام کرده بودند که کاری میکنیم که ایران جشن چهلسالگی را نبیند، گفت: این خیال باطلی است. آنها میدانند که کاری از پیش نخواهند برد.
دستاوردهای انقلاب بدون بزرگنمایی بیان شود
خطیب جمعه کرج در بخش دیگری به دستگیری خبرنگار شبکه پرس تی وی در امریکا اشاره کرد و گفت: آنها تحمل شهروند خود را ندارند، بانوی که اسلام آورده و مسلمان شده است. آنها از این بانو خوف دارند و بهدروغ ادعای آزادی میکنند.
نماینده ولیفقیه در استان البرز گفت: مسلمانان ایران خواستار آزادی این بانوی دربند آمریکا هستند، آمریکاییها ثابت کردهاند که در کشور خود نیز حقوق بشر را نقض میکنند.
آیتالله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه دستاوردهای انقلاب بدون بزرگنمایی بیان شود، گفت: گاهی وقتها برای بیان دستاوردها غلو میشود، واقعیتها را بیان کنیم همچنین تواناییهای که داشتیم و با کوتاهی کردن فرصتها را از دست دادیم نیز بیان شود.
وی ادامه داد: برخلاف بمباران خبری که در خصوص بانوان ایرانی از سوی خارجیها انجام میشود، لازم است که تحولاتی که در حوزه بانوان شکلگرفته، بیان شود.
خطیب جمعه کرج در بخش دیگری شهادت کارکنان نیروی هوایی ارتش در حادثه سقوط هواپیمای بوئینگ را تسلیت گفت و افزود: این عزیزان برای اجرای طرح مردم یاری و کمک به اقتصاد کشور به شهادت رسیدند، ارتش و سپاه و نیروهای مسلح بهجز مأموریتهای ذاتی خود در دیگر حوزهها نیز به کمک کشور و مردم میآیند.
نماینده ولیفقیه در استان البرز در بخش دیگری گفت: مسئله دیگری که مطرح است مسئله نمایندگان مجلس و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریست است که هفته آینده در مجلس موردبررسی قرار میگیرد. امیدواریم نمایندگان به وظیفه ذاتی خودشان بهخوبی عمل کنند و نکند و نکند به چیزی رأی دهند که نتیجهاش اشراف اطلاعاتی دشمنان در شریانهای اقتصادی کشور باشد.
نظر شما